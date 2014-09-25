veranika55 Профессионал

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Конкуренция в российской экономике упала до минимума за 3 года



В России же не смотря на заявления Правительства в поддержке, предпринимателям жить все сложнее и сложнее. Согласно данным, представленным аналитическим центром при Правительстве России в течение трех лет подряд уровень конкуренции в стране падает. Данное падение связано с тем, что мелкий и средний бизнес просто не может устоять перед крупными предприятиями в борьбе за все более и более скудные денежные ресурсы и вынужден закрываться. В итоге люди остаются без работы. И это не только сами предприниматели, а еще и нанятые ими сотрудники. Отсутствие конкуренции ведет к тому, что оставшиеся крупные предприятия - монополисты могут устанавливать любые цены, а также диктовать свои условия перед поставщиками - производителями, ведь и у них тоже сокращается выбор.



Рыночные условия вытесняют мелкий бизнес на обочину.



Аналитический центр при Правительстве проводил опросы предпринимателей по всей стране. И если в 2015 году 53% опрошенных предпринимателей заявили о высоком уровне конкуренции в их секторе, то в 2017 году о высокой конкуренции заявило только 47% предпринимателей. 25% опрошенных в 2017 году предпринимателей заявило о резком сокращении компаний, работающих в их секторе, тогда как в 2015 году таких заявлений было 15%. 14% предпринимателей сказало, что конкуренции вообще нет, существует одно предприятие - монополист, а остальным бесполезно даже туда лезть.



Главным виновником монополизации отраслей экономики предприниматели считают действия органов государства. В 2017 году государственные структуры назвали виновными 40% опрошенный, в то время как в 2016 году вину на государство возлагали 33% опрошенных. Всего в опросе принимало участие 1100 предпринимателей.



Среди опрошенных представителей мелкого и среднего бизнеса о помощи государства не заявил никто. Всего о помощи государства сказало 7% опрошенных, но это были представители крупного бизнеса.



В России ВВП производится крупными государственными или квазигосударственными компаниями - монополистами. Они же и получают помощь от государства в виде разнообразных субсидий. Мелкому и среднему бизнесу пробиться и получить гос поддержку практически не возможно. И чем меньше становится бюджет, чем деньги более трудно доступны, тем меньше шансов у мелкого бизнеса в получении помощи.



Специально для mmgp.ru



По материалам

http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/...oda-1002012803



https://text.ru/antiplagiat/5919fd3f7671a Чем глубже кризис, тем больше Правительство России говорит от том, что надо поддерживать предпринимательство, мелкий и средний бизнес. По заявлению Дмитрия Медведева, Правительство России должно способствовать тому, чтобы предприниматели давали экономики страны до 50% от ВВП. Сейчас же доля мелкого бизнеса в ВВП страны составляет всего 20%. 50% от ВВП страны это нормальная практика для стран Евросоюза. В США частный сектор также дает 50% от ВВП, а в Китае на долю малого и среднего бизнеса приходится 80% от ВВП.В России же не смотря на заявления Правительства в поддержке, предпринимателям жить все сложнее и сложнее. Согласно данным, представленным аналитическим центром при Правительстве России в течение трех лет подряд уровень конкуренции в стране падает. Данное падение связано с тем, что мелкий и средний бизнес просто не может устоять перед крупными предприятиями в борьбе за все более и более скудные денежные ресурсы и вынужден закрываться. В итоге люди остаются без работы. И это не только сами предприниматели, а еще и нанятые ими сотрудники. Отсутствие конкуренции ведет к тому, что оставшиеся крупные предприятия - монополисты могут устанавливать любые цены, а также диктовать свои условия перед поставщиками - производителями, ведь и у них тоже сокращается выбор.Рыночные условия вытесняют мелкий бизнес на обочину.Аналитический центр при Правительстве проводил опросы предпринимателей по всей стране. И если в 2015 году 53% опрошенных предпринимателей заявили о высоком уровне конкуренции в их секторе, то в 2017 году о высокой конкуренции заявило только 47% предпринимателей. 25% опрошенных в 2017 году предпринимателей заявило о резком сокращении компаний, работающих в их секторе, тогда как в 2015 году таких заявлений было 15%. 14% предпринимателей сказало, что конкуренции вообще нет, существует одно предприятие - монополист, а остальным бесполезно даже туда лезть.Главным виновником монополизации отраслей экономики предприниматели считают действия органов государства. В 2017 году государственные структуры назвали виновными 40% опрошенный, в то время как в 2016 году вину на государство возлагали 33% опрошенных. Всего в опросе принимало участие 1100 предпринимателей.Среди опрошенных представителей мелкого и среднего бизнеса о помощи государства не заявил никто. Всего о помощи государства сказало 7% опрошенных, но это были представители крупного бизнеса.В России ВВП производится крупными государственными или квазигосударственными компаниями - монополистами. Они же и получают помощь от государства в виде разнообразных субсидий. Мелкому и среднему бизнесу пробиться и получить гос поддержку практически не возможно. И чем меньше становится бюджет, чем деньги более трудно доступны, тем меньше шансов у мелкого бизнеса в получении помощи.Специально для mmgp.ruПо материалам

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