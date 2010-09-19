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Akonni Biosystems привлекла $4 млн для уникального сервиса молекулярной диагностики

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Akonni Biosystems привлекла $4 млн для уникального сервиса молекулярной диагностики


Компания Akonni Biosystems, которая разрабатывает, производит и собирается продвигать инновационные системы молекулярной диагностики, сегодня объявила о привлечении $4 млн. венчурных инвестиций от своих действующих инвесторов. Текущее финансирование будет использовано для ускорения дальнейшего развития продуктов компании. Кроме того, Akonni объявила, что готовится к более крупному раунду финансирования, который возглавят инвестиционный банк Greenwich и MM Dillon & Co.

Новое финансирование будет использовано для завершения нескольких основных целей: коммерциализации своих продуктов и увеличения уровня доходов. Akonni подготавливает свой первый продукт для официального одобрения со стороны FDA (американского Федерального управления по контролю качества лекарственных препаратов), а также для проведения клинического фармакогеномного тестирования на платформе TruDx2000 компании с применением собственной запатентованной технологии TruArray, использующей гелиевые капли с микрочипами.



Кроме того, компания ускоряет разработку своей полностью интегрированной системы TruDx3000, действующей по принципу «образец — мгновенный ответ». В этом году на международных сайтах-партнерах развернуты две прототипные системы, а доклинические исследования планируется начать в 2018 году. В рамках своей коммерциализации Akonni планирует использовать часть нового финансирования для увеличения собственных производственных мощностей и получения сертификата ISO13485. Akonni также будет использовать новые инвестиции для работы с соавторами для расширения ассортимента своих тестов.

''Благодаря нашей многочисленной базе инвесторов мы смогли быстро привлечь данное финансирование, так как многие действующие инвесторы активно участвовали в текущем раунде'', — сообщил Чарльз Дайч, генеральный директор компании.



''Это очень интересное время для наших сотрудников и акционеров, потому что мы уже «видим свет в конце туннеля» и поэтому ведем активную подготовку к финальному рывку. Наши продукты являются многофункциональными и имеют множество преимуществ перед своими конкурентами. Теперь наша команда должна завершить процесс получения разрешения от FDA, чтобы компания смогла вывести на рынок продукты, разработанные ее сотрудниками. Мы решили основные проблемы проектирования и успешно подготовили продукцию для масштабного производства. Высокая активность нашей проектной команды быстро передалась и нашей группе молекулярной биологии, которая ведет работу над разработкой тестового меню для более легкого восприятия платформы и увеличения доходов''.

Джефф Р. Сварц и М. Диллон согласились с вышесказанным и добавили: ''Многие компании утверждают, что они готовы к FDA и наращиванию объемов производства, но они недостаточно зрелы, имеют очень ограниченную базу данных или не имеют опыта для грамотной оценки готовности своего продукта. На фоне этого удивительно видеть у компании Akonni столь зрелый продукт, который ищет венчурные инвестиции, чтобы достичь увеличения доходности сразу же после получения разрешения от Федерального управления по контролю качества лекарственных препаратов''.

Akonni Biosystems была основана в 2003 году и имеет 17 патентов США и 24 международных патента, в основном относящихся к подготовке проб, микрожидкостным устройствам, биоинструментам и интегрированным системам. Разработка продуктов компании была поддержана рядом правительственных грантов и контрактов от NIH, CDC, DOE, DOD, NIJ и NSF. Компания значительно развила свою уникальную технологию, улучшив возможности системы, начиная от подготовки образца и до получения готовых результатов теста. Коммерческие продукты Akonni включают в себя технологии быстрого приготовления проб для экстракции нуклеиновых кислот и проведения сложных анализов для выявления клинически значимых генотипов фармакогеномики, хронических заболеваний человека (например, рака и нейродегенеративных заболеваний) и различных модификаций инфекционных заболеваний, таких как туберкулез, инфекций верхних дыхательных путей, вирусного энцефалита и госпитальных инфекций.

Перевод специально для форума MMGP.ru

https://venturebeat.com/2017/05/15/a...raising-round/

https://text.ru/antiplagiat/5919efd24dcc4
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