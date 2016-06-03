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Платформа управления проектами Zapty привлекла $ 500 000 от Ideaspring Capital

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Платформа управления проектами Zapty привлекла $ 500 000 от Ideaspring Capital

Zapty Workplace Inc., платформа для управления проектами, привлекла $500 000 в виде начального финансирования от венчурной фирмы Ideaspring Capital.

Фирма была основана в феврале 2014 года серийными предпринимателями Арвиндом Агарвалом и Санджай Шах. Агарвал и Шах были соучредителями Skelta Software Pvt. Ltd (занимающаяся решениями для управления бизнес-процессами и документооборота). Компания была продана Invensys Ltd в 2010 году.

Манав Гарг, соучредитель и главный исполнительный директор Eka Software Solutions, является ранним инвестором в Zapty.

Zapty предлагает своим клиентам, в основном малым и средним предприятиям, решения, которые облегчают совместную работу над проектами, просмотр документов и документооборот.

"Традиционные решения для документооборота все труднее адаптировать к меняющимся потребностям бизнеса. В конечном счете, инструменты и решения должны адаптироваться под бизнес, а не наоборот. Мы очень рады нашему партнерству с Ideaspring Capital. Их глубокий технологический опыт поможет нам увеличить наши темпы инноваций и использовать их сеть, чтобы лучше понимать рынок", - сказал исполнительный директор Агарвал.

Решения Zapty нацелены как на розничный, так и на цифровой маркетинг. Эти решения используют машинное обучение для автоматизации процессов и также могут быть интегрированы с другими продуктами и решениями SAAS.

"Zapty предлагает привлекательный, современный клиентский сервис. Мы рады быть частью следующего уровня роста Zapty и считаем, что их видение и их предпосылки в автоматизации документооборота поставят их в авангарде предстоящей эволюции в области SaaS", - сказал Нагананд Дорасвами, управляющий партнер Ideaspring Capital.

Четвертая инвестиция Ideaspring - это Zapty. Фонд планирует инвестировать в четыре-шесть стартапов каждый год и закрыть 15-18 сделок к 2019 году.




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