Трактир - traktir.de

О проекте: TRAKTIR.DE - это полностью автоматизированная платформа для заработка в сети,нацеленная на русскоязычную аудиторию.
Поступающие в систему средства в авто-режиме перераспределяются по счетам участников.
TRAKTIR.DE, надёжно защищён от любых атак, попыток взломов и краж.
Наша платформа максимально проста и удобна в работе.
Процесс регистрации сводится к следующему: необходимо ввести номер своего Payeer кошелька и можно немедленно приступать к получению прибыли.
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Начисления каждые 6 часов