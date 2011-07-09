Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Трактир - traktir.de

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
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Старый Сегодня, 21:18
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.12.2016
Сообщений: 117
Благодарностей: 12
УГ: 0
КП: 0.000
Трактир - traktir.de
Я не админ/владелец сайта! Тема создана исключительно для ознакомления!

Старт проекта: 13.05.2017



О проекте:
TRAKTIR.DE - это полностью автоматизированная платформа для заработка в сети,нацеленная на русскоязычную аудиторию.
Поступающие в систему средства в авто-режиме перераспределяются по счетам участников.
TRAKTIR.DE, надёжно защищён от любых атак, попыток взломов и краж.
Наша платформа максимально проста и удобна в работе.
Процесс регистрации сводится к следующему: необходимо ввести номер своего Payeer кошелька и можно немедленно приступать к получению прибыли.

Маркетинг:
150% за 150 часов
Начисления каждые 6 часов

Партнерская программа: 12% сразу на Ваш кошелек

Платежные системы: Payeer

Выплаты: Автоматические каждые 6 часов

Мой вклад:
DecemberMoon на форуме  
Старый Сегодня, 21:21
#2
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 19,331
Благодарностей: 11,079
УГ: 37
КП: 0.033
подарки
Re: Трактир - traktir.de
Цитата:
Сообщение от DecemberMoon Посмотреть сообщение
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150% за 150 часов
Начисления каждые 6 часов

Партнерская программа: 12% сразу на Ваш кошелек

Платежные системы: Payeer
ну тут понятно всё... ТС, так это не почас - в млм несите
__________________
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Нельзя дать всем всё, ибо всех - много, а всего - мало! (место под рекламу)
средник с депом в выплатах! интересный фаст!
kodyaich на форуме  
Старый Сегодня, 21:35
#3
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 28.10.2011
Сообщений: 7,471
Благодарностей: 4,013
УГ: 3
КП: 0.047
Re: Трактир - traktir.de
Цитата:
Сообщение от kodyaich Посмотреть сообщение
в млм несите
Туда нельзя - там нет кабинета , лучше сразу на .
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Фасты/почасы:
>new!< >1< >2< >3< >4< >5<
alienwolf на форуме  
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