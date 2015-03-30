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Украинцы отказываются от доллара в пользу евровалюты

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#1
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Украинцы отказываются от доллара в пользу евровалюты
Украинцы не одно десятилетие делали ставку на доллар, но в 2017 году стали постепенно переходить на евровалюту.
По подсчетам Игоря Львова (исполнительный директор Кредит Опиум Банк), объемы наличных операций в евро увеличились чуть ли не в два раза.
Раньше 80% всех валютных операций в обменных пунктах совершались в долларах, примерно 15% приходится на евро, а остальные 4% в рублях и 1% в других менее популярных валютах. То на сегодняшний день показатели кардинально изменились: 25-30% операций проводят в евро,- сообщил Игорь Львов.
Примерно 2 года назад любой филиал банка покупал приблизительно 1000 евро в день. Сегодня отделение банка покупает 1500-2000 евро. Чем больше украинцев уезжают в Европу, тем больше денег приходит в Украину, — добавил Львов.
Финансовые эксперты утверждают, что ажиотаж на покупке евровалюты тесно связано с гастарбайтерами. К примеру 5 лет назад, до 22% украинцев ездили на заработок в Россию, то уже в начале 2017 года — лишь 13%. Большинство решило уехать в Польшу, здесь же число работающих из Украины выросло в 4-5 раз.


Можно сказать даже больше, в 2016 году был установлен рекорд: Польша выслала украинцам более 1.3 миллиона приглашений на трудоустройство.
Свыше 90% украинцев трудоустроены в Польше легально, среди которых почти 94% довольны как работой, так и заработками, - такое заключение дал Otto Work Force в проведенных опросах в марте 2017 года.
Именно географические предпочтения спровоцировали ажиотаж вокруг евровалюты. По объёму к концу 2017 года, она вполне реально может догнать американский доллар.

Стоит также отметить пристальное внимание нелегальных менял к евровалюте. За последний год ее доля увеличилась с 9% до 20%. Средний объём покупки — 200 евро на одного украинца, а это почти в 2 раза больше показателя 2016 года.

В 2014 году украинцы скупали по 200-300 евро, в 2015 году примерно по 150 евро, и вот только в начале 2017 года покупка евро выровнялась с 2015 годом. Это обусловлено в первую очередь с введением безвизового режима с ЕС и безусловно возможностью защититься от инфляции.


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Последний раз редактировалось Alcest; Сегодня в 21:09.
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Метки
валюта, новости, украина, финансовый рынок, финансы
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