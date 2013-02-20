Китай инвестирует ¥100.000.000.000 ($14,5 млрд) в проекты Фонда Шелкового пути

КНР инвестирует ¥100.000.000.000 ($14.500.000.000) в проекты Фонда Шелкового пути.
КНР дополнительно выделяет средства объемом ¥100 миллиардов
($14.500.000.000) для инвестирования в бизнес-проекты, которые объединены в рамках проектов «Экономического пояса Шёлкового пути» и «Морского Шёлкового пути 21 века» под общим названием «Один пояс и один путь». Об этом рассказал Генсек ЦК Коммунистической партии КНР Си Цзиньпин, который кстати изначально и был инициатором создания проекта.
Данные средства будут инвестированы в Фонд Шелкового пути, который в дальнейшем вложит эти деньги в проекты Фонда.
Глава КНР назвал Экономический пояс Шёлкового пути и Морской Шёлковый путь XXI века "проектом века", который однозначно будет полезен человечеству.
Кроме дополнительно выделенных инвестиций, со слов Си Цзиньпина, китайский "Эксимбанк" планирует выделить кредит объемом ¥130.000.000.000
для развития проекта "Один пояс - один путь".
Также лидер Китая рассказал, что дополнительные ¥250.000.000.000
на развитие проекта "Один пояс - один путь" готов выделить «Банк Китая».
По материалам: Интерфакс-Украина