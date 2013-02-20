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Китай инвестирует ¥100.000.000.000 ($14,5 млрд) в проекты Фонда Шелкового пути

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Китай инвестирует ¥100.000.000.000 ($14,5 млрд) в проекты Фонда Шелкового пути


КНР инвестирует ¥100.000.000.000 ($14.500.000.000) в проекты Фонда Шелкового пути.

КНР дополнительно выделяет средства объемом ¥100 миллиардов ($14.500.000.000) для инвестирования в бизнес-проекты, которые объединены в рамках проектов «Экономического пояса Шёлкового пути» и «Морского Шёлкового пути 21 века» под общим названием «Один пояс и один путь». Об этом рассказал Генсек ЦК Коммунистической партии КНР Си Цзиньпин, который кстати изначально и был инициатором создания проекта.

Данные средства будут инвестированы в Фонд Шелкового пути, который в дальнейшем вложит эти деньги в проекты Фонда.

Глава КНР назвал Экономический пояс Шёлкового пути и Морской Шёлковый путь XXI века "проектом века", который однозначно будет полезен человечеству.

Кроме дополнительно выделенных инвестиций, со слов Си Цзиньпина, китайский "Эксимбанк" планирует выделить кредит объемом ¥130.000.000.000 для развития проекта "Один пояс - один путь".

Также лидер Китая рассказал, что дополнительные ¥250.000.000.000 на развитие проекта "Один пояс - один путь" готов выделить «Банк Китая».

По материалам: Интерфакс-Украина

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