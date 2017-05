mrkwon Любитель

wisedeposit.com



Я не администратор и не создатель проекта.







WiseDeposit - международная система взаимного финансирования



Дата старта: 13.05.2017







О проекте



WiseDeposit - международная система взаимного финансирования, в которой люди добровольно

взаимодействуют между собой с целью оказывать и получать финансирование от других участников системы.

Система работает по принципу современной, улучшенной кассы взаимопомощи,

надежность которой обеспечивают график выплат и защита вкладов адаптацией.





Инвестиционные планы



Планы называются "депозиты". Классические депозиты, делаем вклад, ждём пока пройдет срок, в конце получаем тело вклада и набежавшие проценты.

Для примера показаны 3 произвольных плана, которые отражают параметры и доходность по ним:





Депозит L 120% (за 1 месяц) Максимум 200$

Срок 4 недели

Выплата в конце срока



Депозит М 170% (за 3 месяца) Максимум 600$

Срок 12 недель

Выплата в конце срока



Депозит XL 235% (за 6 месяцев) Максимум 1300$

Срок 26 недель

Выплата в конце срока



Тарифные планы очень гибкие, можно открывать на любые сроки и на разные суммы. Можно открывать и на 1-2 недели. Чем дольше срок, тем больше профит.

Ограничений по количеству созданных депозитов нет, можно создавать столько, сколько хочешь депозитов. Но есть ограничения по суммам максимального вклада. Грамотно продумана система, которая не позволяет вложить сразу большие суммы, своего рода - система защиты вкладов и любых перекосов.







Партнерская программа

8 уровней: 10 - 2 - 0.5 - 0.3 - 0.2 - 0.1 - 0.1 - 0.1



Детали

Платежные системы: NixMoney, Perfect Money, Payeer и AdvCash

Минимальный вклад: $1

Скрипт: самописный, что является плюсом





РЕГИСТРАЦИЯ В ПРОЕКТ



МОЙ ВКЛАД

The amount of 100 USD has been withdrawn from your account.

Accounts: U10156***->U13249477. Memo: Shopping Cart Payment.

m***79@gmail.com.. Date: 14:54 15.05.17. Batch: 176163779.





