Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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wisedeposit.com

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Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 20:48
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 14.12.2015
Сообщений: 220
Благодарностей: 42
УГ: 4
КП: 0.000
wisedeposit.com
Всем привет!

Я не администратор и не создатель проекта.



WiseDeposit - международная система взаимного финансирования


Дата старта: 13.05.2017



О проекте

WiseDeposit - международная система взаимного финансирования, в которой люди добровольно
взаимодействуют между собой с целью оказывать и получать финансирование от других участников системы.
Система работает по принципу современной, улучшенной кассы взаимопомощи,
надежность которой обеспечивают график выплат и защита вкладов адаптацией.


Инвестиционные планы

Планы называются "депозиты". Классические депозиты, делаем вклад, ждём пока пройдет срок, в конце получаем тело вклада и набежавшие проценты.
Для примера показаны 3 произвольных плана, которые отражают параметры и доходность по ним:


Депозит L 120% (за 1 месяц)
  • Максимум 200$
  • Срок 4 недели
  • Выплата в конце срока


Депозит М 170% (за 3 месяца)
  • Максимум 600$
  • Срок 12 недель
  • Выплата в конце срока


Депозит XL 235% (за 6 месяцев)
  • Максимум 1300$
  • Срок 26 недель
  • Выплата в конце срока


Тарифные планы очень гибкие, можно открывать на любые сроки и на разные суммы. Можно открывать и на 1-2 недели. Чем дольше срок, тем больше профит.
Ограничений по количеству созданных депозитов нет, можно создавать столько, сколько хочешь депозитов. Но есть ограничения по суммам максимального вклада. Грамотно продумана система, которая не позволяет вложить сразу большие суммы, своего рода - система защиты вкладов и любых перекосов.



Партнерская программа
8 уровней: 10 - 2 - 0.5 - 0.3 - 0.2 - 0.1 - 0.1 - 0.1

Детали
Платежные системы: NixMoney, Perfect Money, Payeer и AdvCash
Минимальный вклад: $1
Скрипт: самописный, что является плюсом


РЕГИСТРАЦИЯ В ПРОЕКТ

МОЙ ВКЛАД
The amount of 100 USD has been withdrawn from your account.
Accounts: U10156***->U13249477. Memo: Shopping Cart Payment.
m***79@gmail.com.. Date: 14:54 15.05.17. Batch: 176163779.


__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
mrkwon вне форума  
Старый Сегодня, 21:13
#2
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 19,331
Благодарностей: 11,079
УГ: 37
КП: 0.033
подарки
Re: wisedeposit.com
Цитата:
Сообщение от mrkwon Посмотреть сообщение
Скрипт: самописный, что является плюсом
также в плюсы надо записать дешманский план клоуда и его бесплатный ссл на полгода - меня на днях один бложик убедил, я проникся!

добавлено через 3 минуты
ТС, а спросите там у них - вот коль мои деньги должны у них минимум месяц лежать, так может они у меня поваляются? ну чо их туда-сюда гонять, на комиссии терять? а в конце они мне просто выплатят %% - и им проще, и мне спокойней как вам вариант?
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Нельзя дать всем всё, ибо всех - много, а всего - мало! (место под рекламу)
средник с депом в выплатах! интересный фаст!
Последний раз редактировалось kodyaich; Сегодня в 21:18. Причина: Добавлено сообщение
kodyaich на форуме  
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