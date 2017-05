Knjaz админ hyipmaster.org



Salma Step - salmastep.biz Я не админ и не владелец проекта

Предлагаю вашему вниманию новый проект.







Salma Step





О проекте (взято с сайта)

Цитата: Инвестиции в мировые финансовые рынки — один из самых выгодных и проверенных временем способов вложения средств с целью получения прибыли. Фондовые рынки — важнейшая часть мировой финансовой системы. Для частного инвестора они могут представлять собой источник как дополнительного, так и постоянного дохода, в зависимости от личных предпочтений инвестора и суммы его капитала. Вместе с SALMA и нашими опытными сотрудниками Вы можете выгодно инвестировать средства и увеличить свой капитал, не занимаясь торговлей на финансовых рынках лично. Вместо Вас это будут делать профессиональные трейдеры и наши специалисты.



Дата старта –15 мая 2017 г



Планы



План 1 (135%)

135% через 3 дня

Срок депозита: 3 дня

Минимальная сумма: 5$

Максимальная сумма: 10.000$





План 2 (150%)

30% в день

Срок депозита: 5 дней

Минимальная сумма: 5$

Максимальная сумма: 350$



Реферальная программа– 7%-2%-1%

Выплаты: инстант

Платежные системы: Perfect Money, Advanced Cash, PAYEER, Bitcoin, Yandex.Money



Посмотреть проект



Вклад (листинг)–

15.05.17 17:27 Transfer Sent Payment: 200.00 USD to account U13281403 from U17755**. Batch: 176178956. Memo: Shopping Cart Payment. Invoice 9, Knjaz.



