Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
Сегодня, 21:37
Сегодня, 20:43
#
1
админ hyipmaster.org
Имя:
Андрей
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 23.04.2011
Сообщений: 36,729
Благодарностей: 7,518
УГ: 6
подарки
Salma Step - salmastep.biz
Я не админ и не владелец проекта
Предлагаю вашему вниманию новый проект.
Salma Step
О проекте (взято с сайта)
Цитата:
Инвестиции в мировые финансовые рынки — один из самых выгодных и проверенных временем способов вложения средств с целью получения прибыли. Фондовые рынки — важнейшая часть мировой финансовой системы. Для частного инвестора они могут представлять собой источник как дополнительного, так и постоянного дохода, в зависимости от личных предпочтений инвестора и суммы его капитала. Вместе с SALMA и нашими опытными сотрудниками Вы можете выгодно инвестировать средства и увеличить свой капитал, не занимаясь торговлей на финансовых рынках лично. Вместо Вас это будут делать профессиональные трейдеры и наши специалисты.
Дата старта –15 мая 2017 г
Планы
План 1 (135%)
135% через 3 дня
Срок депозита: 3 дня
Минимальная сумма: 5$
Максимальная сумма: 10.000$
План 2 (150%)
30% в день
Срок депозита: 5 дней
Минимальная сумма: 5$
Максимальная сумма: 350$
Реферальная программа–
7%-2%-1%
Выплаты:
инстант
Платежные системы:
Perfect Money, Advanced Cash, PAYEER, Bitcoin, Yandex.Money
Посмотреть проект
Вклад (листинг)–
15.05.17 17:27 Transfer Sent Payment: 200.00 USD to account U13281403 from U17755**. Batch: 176178956. Memo: Shopping Cart Payment. Invoice 9, Knjaz.
Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям. Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на Вас. Я не несу ответственности за ваши решения.
Сегодня, 20:48
#
2
Интересующийся
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.03.2017
Сообщений: 71
Благодарностей: 4
УГ: 4
Re: Salma Step - salmastep.biz
Сообщество ВК 3 человека, и все заблокированные, совпадение...?
Сегодня, 20:53
#
3
Топ Мастер
Имя:
Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 19,331
Благодарностей: 11,079
УГ: 37
подарки
Re: Salma Step - salmastep.biz
наверное, благодарные вкладчики?
Сегодня, 20:54
#
4
Интересующийся
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.03.2017
Сообщений: 71
Благодарностей: 4
УГ: 4
Re: Salma Step - salmastep.biz
Сделал
депозит 0.05
blockchain.info/tx/e6e566e300fd37481bbef42e9170b842ddd5951a8eb61b245a 566d2173fbc095
UPD: Молния
"Здравствуйте InvestBit!
Ваш баланс пополнен на 0.05 BTC Bitcoin (Block.io)
Для просмотра деталей операции пройдите по ссылке"
Последний раз редактировалось InvestBit; Сегодня в
20:57.
Сегодня, 20:58
#
5
Топ Мастер
Имя:
Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 19,331
Благодарностей: 11,079
УГ: 37
подарки
Re: Salma Step - salmastep.biz
Последний раз редактировалось kodyaich; Сегодня в
21:01.
Сегодня, 21:00
#
6
Интересующийся
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 27.05.2013
Сообщений: 91
Благодарностей: 42
УГ: 1
Re: Salma Step - salmastep.biz
Партизан чтоль?) Ни вкладов, ни выплат. Посмотрим, что будет дальше...
Сегодня, 21:01
#
7
Интересующийся
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.03.2017
Сообщений: 71
Благодарностей: 4
УГ: 4
Re: Salma Step - salmastep.biz
Цитата:
Сообщение от
Weeknd
Партизан чтоль?
Зачем партизану онлайн чат тогда?
Сегодня, 21:03
#
8
Топ Мастер
Имя:
Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 19,331
Благодарностей: 11,079
УГ: 37
подарки
Re: Salma Step - salmastep.biz
Weeknd
, шли бы вы в курилку посты набивать, пока нарушения не увеличились
Сегодня, 21:04
#
9
Топ Мастер
Имя:
Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Харьков
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 02.06.2010
Сообщений: 25,557
Благодарностей: 13,004
УГ: 27
подарки
награды
Re: Salma Step - salmastep.biz
на авось 10кой, больше тут и играть смысла нет, проц огромен
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Сегодня, 21:07
#
10
Топ Мастер
Имя:
Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 19,331
Благодарностей: 11,079
УГ: 37
подарки
Re: Salma Step - salmastep.biz
что самое интересное - каков из себя админ, мы узнаем лишь на третий день
Сегодня, 21:09
#
11
Интересующийся
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 27.05.2013
Сообщений: 91
Благодарностей: 42
УГ: 1
Re: Salma Step - salmastep.biz
Цитата:
Сообщение от
InvestBit
Зачем партизану онлайн чат тогда?
Да, пожалуй... Написал в ентот чат, получил грамотный, высококвалифицированный ответ
Теперь точно можно вкладывать без боязни...
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Сегодня, 21:37