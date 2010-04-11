Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Salma Step - salmastep.biz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 20:43
#1
админ hyipmaster.org
Премиум
 
Аватар Knjaz
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 23.04.2011
Сообщений: 36,729
Благодарностей: 7,518
УГ: 6
КП: 0.170
подарки
Salma Step - salmastep.biz
Я не админ и не владелец проекта
Предлагаю вашему вниманию новый проект.



Salma Step


О проекте (взято с сайта)
Цитата:
Инвестиции в мировые финансовые рынки — один из самых выгодных и проверенных временем способов вложения средств с целью получения прибыли. Фондовые рынки — важнейшая часть мировой финансовой системы. Для частного инвестора они могут представлять собой источник как дополнительного, так и постоянного дохода, в зависимости от личных предпочтений инвестора и суммы его капитала. Вместе с SALMA и нашими опытными сотрудниками Вы можете выгодно инвестировать средства и увеличить свой капитал, не занимаясь торговлей на финансовых рынках лично. Вместо Вас это будут делать профессиональные трейдеры и наши специалисты.


Дата старта –15 мая 2017 г

Планы

План 1 (135%)
135% через 3 дня
Срок депозита: 3 дня
Минимальная сумма: 5$
Максимальная сумма: 10.000$


План 2 (150%)
30% в день
Срок депозита: 5 дней
Минимальная сумма: 5$
Максимальная сумма: 350$

Реферальная программа– 7%-2%-1%
Выплаты: инстант
Платежные системы: Perfect Money, Advanced Cash, PAYEER, Bitcoin, Yandex.Money

Посмотреть проект

Вклад (листинг)–
15.05.17 17:27 Transfer Sent Payment: 200.00 USD to account U13281403 from U17755**. Batch: 176178956. Memo: Shopping Cart Payment. Invoice 9, Knjaz.

Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям. Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на Вас. Я не несу ответственности за ваши решения.
__________________
Тут можно заказать рефбек из проектов где я участвую. Рефбек всегда больше 100%
Knjaz вне форума  
Старый Сегодня, 20:48
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.03.2017
Сообщений: 71
Благодарностей: 4
УГ: 4
КП: 0.000
Re: Salma Step - salmastep.biz
Сообщество ВК 3 человека, и все заблокированные, совпадение...?
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
InvestBit на форуме  
Старый Сегодня, 20:53
#3
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 19,331
Благодарностей: 11,079
УГ: 37
КП: 0.033
подарки
Re: Salma Step - salmastep.biz
наверное, благодарные вкладчики?
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Нельзя дать всем всё, ибо всех - много, а всего - мало! (место под рекламу)
средник с депом в выплатах! интересный фаст!
kodyaich на форуме  
Старый Сегодня, 20:54
#4
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.03.2017
Сообщений: 71
Благодарностей: 4
УГ: 4
КП: 0.000
Re: Salma Step - salmastep.biz
Сделал депозит 0.05
blockchain.info/tx/e6e566e300fd37481bbef42e9170b842ddd5951a8eb61b245a 566d2173fbc095

UPD: Молния
"Здравствуйте InvestBit!

Ваш баланс пополнен на 0.05 BTC Bitcoin (Block.io)
Для просмотра деталей операции пройдите по ссылке"
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Последний раз редактировалось InvestBit; Сегодня в 20:57.
InvestBit на форуме  
Старый Сегодня, 20:58
#5
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 19,331
Благодарностей: 11,079
УГ: 37
КП: 0.033
подарки
Re: Salma Step - salmastep.biz
в проекте 2 плана - и оба по 10% в день... совпадение? а, не - первый 11 с хвостиком

ну и правильна, чо мелочицца-то? хто первый добежит - того и профит, ну а остальным - как всегда
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Нельзя дать всем всё, ибо всех - много, а всего - мало! (место под рекламу)
средник с депом в выплатах! интересный фаст!
Последний раз редактировалось kodyaich; Сегодня в 21:01.
kodyaich на форуме  
Старый Сегодня, 21:00
#6
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 27.05.2013
Сообщений: 91
Благодарностей: 42
УГ: 1
КП: 0.000
Re: Salma Step - salmastep.biz
Партизан чтоль?) Ни вкладов, ни выплат. Посмотрим, что будет дальше...
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На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
Weeknd на форуме  
Старый Сегодня, 21:01
#7
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.03.2017
Сообщений: 71
Благодарностей: 4
УГ: 4
КП: 0.000
Re: Salma Step - salmastep.biz
Цитата:
Сообщение от Weeknd Посмотреть сообщение
Партизан чтоль?
Зачем партизану онлайн чат тогда?
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На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
InvestBit на форуме  
Старый Сегодня, 21:03
#8
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 19,331
Благодарностей: 11,079
УГ: 37
КП: 0.033
подарки
Re: Salma Step - salmastep.biz
Weeknd, шли бы вы в курилку посты набивать, пока нарушения не увеличились
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На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Нельзя дать всем всё, ибо всех - много, а всего - мало! (место под рекламу)
средник с депом в выплатах! интересный фаст!
kodyaich на форуме  
Старый Сегодня, 21:04
#9
Топ Мастер
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Харьков
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 02.06.2010
Сообщений: 25,557
Благодарностей: 13,004
УГ: 27
КП: 0.331
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Re: Salma Step - salmastep.biz
на авось 10кой, больше тут и играть смысла нет, проц огромен
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Vovan356 на форуме  
Старый Сегодня, 21:07
#10
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 19,331
Благодарностей: 11,079
УГ: 37
КП: 0.033
подарки
Re: Salma Step - salmastep.biz
что самое интересное - каков из себя админ, мы узнаем лишь на третий день
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Нельзя дать всем всё, ибо всех - много, а всего - мало! (место под рекламу)
средник с депом в выплатах! интересный фаст!
kodyaich на форуме  
Старый Сегодня, 21:09
#11
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 27.05.2013
Сообщений: 91
Благодарностей: 42
УГ: 1
КП: 0.000
Re: Salma Step - salmastep.biz
Цитата:
Сообщение от InvestBit Посмотреть сообщение
Зачем партизану онлайн чат тогда?
Да, пожалуй... Написал в ентот чат, получил грамотный, высококвалифицированный ответ Теперь точно можно вкладывать без боязни...
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Weeknd на форуме  
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