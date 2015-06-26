Компания по бронированию отелей Sweet Inn привлекла $22 млн

Израильская компания позволяет туристам по всему миру заказывать высококачественные апартаменты онлайн в Иерусалиме, Тель-Авиве и ведущих европейских городах.
Израильская компания по бронированию отелей Sweet Inn привлекла 22 миллиона долларов в раунде, возглавляемом израильским фондом Qumra Capital. Это первые инвестиции Sweet Inn из внешних фондов. До недавнего времени компания финансировалась исключительно франко-израильской семьей Беснайну.
Основанная в 2014 году генеральным директором Полом Беснайну, Sweet Inn позволяет туристам по всему миру сочетать преимущества 4-5-звездочного отеля и курортного люкса, которые можно заказать онлайн непосредственно на сайте Sweet Inn или через крупные онлайн-агентства бронирования.
Беснайну рассказал: "Огромная популярность Airbnb произвела революцию в туризме. Однако квартиры, предлагаемые в Airbnb, носят разнообразный характер. По этой причине мы решили предложить альтернативный опыт для людей, которые ценят именно качество, Sweet Inn предлагает единый высокий стандарт и возможность остановиться в высококачественных апартаментах в крупных городах".
Sweet Inn располагает 350 квартирами в таких туристических местах, как Барселона, Париж, Рим, Брюссель, Лиссабон, Тель-Авив и Иерусалим. Компания арендует квартиры в долгосрочную аренду, обновляет и проектирует их в соответствии с местным менталитетом на высоком уровне и с уникальным оттенком. Квартиры затем сдаются в аренду туристам на короткий срок. Гости, остановившиеся в апартаментах Sweet Inn, могут воспользоваться дополнительными услугами, такими как транспорт, питание, уборка, прачечная, доставка, прокат автомобилей и рекомендации в области туризма круглосуточно.
Привлеченные средства будут использоваться Sweet Inn для расширения своей деятельности в Европе и увеличения количества комнат, предлагаемых в городах, в которых присутствует компания, а также для входа в такие новые города, как Лондон, Амстердам и Милан. В течение ближайших двух лет Sweet Inn также планирует выйти на рынок США.
Компания также продолжает развивать свою технологическую платформу, которая поддерживает цифровой маркетинг, и наймет для этой цели 80 сотрудников в Тель-Авиве и Иерусалиме.
Sweet Inn сейчас насчитывает 150 сотрудников, в том числе 30 - в штаб-квартире в Израиле. Дэвид Саяг недавно присоединился к компании в качестве технического директора, чтобы ускорить разработку технологической инфраструктуры предоставления продуктов и поддержки клиентов. До прихода в Sweet Inn Саяг занимал аналогичную позицию в компании Gett.
Партнер Qumra Capital Сиван Шамри-Дахан заявил: "Sweet Inn создает новую нишу на рынке для туристов, которые ищут персонализированное, аутентичное и высококачественное обслуживание. Это новый тип венчурных инвестиций: продукты, которые не являются по своей сути технологическими, но их успех зависит от технологической устойчивости".
Перевод специально для mmgp.ru