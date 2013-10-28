Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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СТАРТап. Привлекаем интуристов на отдых в Россию

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Старый Сегодня, 20:07
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: SEO
Регистрация: 15.05.2017
Сообщений: 6
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
СТАРТап. Привлекаем интуристов на отдых в Россию
Ищу компаньона . Идея в привлечении иностранных туристов на отдых в Анапу , позиционируем приключения на Черном море по русски , сайт почти готов , допиливают https://intourist.biz сайт на восьми языках северных стран , голосовой гугл переводчик поможет преодолеть языковой барьер , но знание английского никто не отменял, нужен пробивной парниша или девченка , универсальные по всем делам , продвинуть сайт СЕО , договориться с отелями , сделать базу частников аренды жилья , о процентах договоримся. контакт на сайте.
__________________
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