|
Все крупнейшие нефтекомпании РФ поддержали продление сокращения добычи на 9 месяцев
Президент России Владимир Путин сообщил, что встречался во всеми представителями крупных нефтедобывающих компаний и они заявили, что поддерживают продление сокращения добычи нефти еще на 9 месяцев.
Так как в мире существуют огромные запасы черного золота в нефтехранилищах и они только увеличиваются из-за уменьшающегося спроса со стороны ведущих потребителей нефти, страны ОПЕК приняли решение о сокращении добычи нефти на 1.2 миллиона баррелей в сутки до 1 июня 2017 года. К данному решению присоединилось еще 11 государств - экспортеров нефти, которые совместно приняли решение сократить со своей стороны добычу нефти еще на 558 тысяч баррелей в сутки. Среди этих государств была и Россия, которая решила сократить добычу нефти на 300 тысяч баррелей в сутки.
Россия занимает второе место в мире по экспорту нефти. Уступает она только Саудовской Аравии. А самым большим импортером нефти является США.
24 - 25 мая будет решаться судьба о продлении соглашения по сокращению добычи нефти между странами ОПЕК и присоединившимися к соглашению государствами. Венесуэла уже заявила о вынесении предложения для стран ОПЕК сократить дальнейшую добычу нефти в 4 раза до 5 миллионов баррелей в сутки.
После того, как ОПЕК поднял цены для американского рынка, США - крупнейший импортер черного золота, заявил о своем желании увеличить добычу нефти и Президент США Дональд Трамп подписал указ о разрешении нефтедобычи на континентальном шельфе США, чтобы снизить зависимость государства от зарубежных поставок черного золота от ОПЕК.
После поднятия ОПЕК цен для азиатского рынка, в сторону России повернулись Китай и Япония. Таким образом, ОПЕК потерял часть своего азиатского рынка.
Тем временем, как показывают анализы экспертов спрос на нефть падает, а ее запасы продолжают расти. Россия в лице своего Президента уже высказала о желании продлить соглашение о добычи нефти, скоро будет ясно, что решит по этому поводу ОПЕК. Многие эксперты считают, что страны - участницы ОПЕК также договорятся о продлении сокращения добычи нефти.
Специально для mmgp.ru