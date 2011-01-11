Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
ХАЛЯВА - реклама на MMGP теперь и за поинты!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 410,834 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Все крупнейшие нефтекомпании РФ поддержали продление сокращения добычи на 9 месяцев

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Кто станет "Бизнес-леди MMGP-2017" ($2295)? - Не пропусти онлайн-награждение участниц!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:37
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 20:05
#1
Профессионал
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.01.2016
Сообщений: 3,278
Благодарностей: 1,669
УГ: 21
КП: 0.101
подарки
Все крупнейшие нефтекомпании РФ поддержали продление сокращения добычи на 9 месяцев
Президент России Владимир Путин сообщил, что встречался во всеми представителями крупных нефтедобывающих компаний и они заявили, что поддерживают продление сокращения добычи нефти еще на 9 месяцев.

Так как в мире существуют огромные запасы черного золота в нефтехранилищах и они только увеличиваются из-за уменьшающегося спроса со стороны ведущих потребителей нефти, страны ОПЕК приняли решение о сокращении добычи нефти на 1.2 миллиона баррелей в сутки до 1 июня 2017 года. К данному решению присоединилось еще 11 государств - экспортеров нефти, которые совместно приняли решение сократить со своей стороны добычу нефти еще на 558 тысяч баррелей в сутки. Среди этих государств была и Россия, которая решила сократить добычу нефти на 300 тысяч баррелей в сутки.

Россия занимает второе место в мире по экспорту нефти. Уступает она только Саудовской Аравии. А самым большим импортером нефти является США.

24 - 25 мая будет решаться судьба о продлении соглашения по сокращению добычи нефти между странами ОПЕК и присоединившимися к соглашению государствами. Венесуэла уже заявила о вынесении предложения для стран ОПЕК сократить дальнейшую добычу нефти в 4 раза до 5 миллионов баррелей в сутки.

После того, как ОПЕК поднял цены для американского рынка, США - крупнейший импортер черного золота, заявил о своем желании увеличить добычу нефти и Президент США Дональд Трамп подписал указ о разрешении нефтедобычи на континентальном шельфе США, чтобы снизить зависимость государства от зарубежных поставок черного золота от ОПЕК.

После поднятия ОПЕК цен для азиатского рынка, в сторону России повернулись Китай и Япония. Таким образом, ОПЕК потерял часть своего азиатского рынка.

Тем временем, как показывают анализы экспертов спрос на нефть падает, а ее запасы продолжают расти. Россия в лице своего Президента уже высказала о желании продлить соглашение о добычи нефти, скоро будет ясно, что решит по этому поводу ОПЕК. Многие эксперты считают, что страны - участницы ОПЕК также договорятся о продлении сокращения добычи нефти.

Специально для mmgp.ru
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Все новинки в одном месте. CryptoFinance.Trade.
CMETraders. Carbon7. Reborn.
veranika55 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:37
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Более половины россиян поддержали повышение НДФЛ SMaryana Новости в мире финансов и инвестиций 0 27.03.2017 18:04
Кремль отреагировал на продление санкций США. Horobor Новости в мире финансов и инвестиций 9 06.03.2016 15:49
Регистрация и продление доменов RU и РФ от Pikado.Ru PikadoR Регистрация доменов 0 06.03.2016 08:47
В правительстве поддержали отказ от долевого строительства tigr Новости в мире финансов и инвестиций 1 27.07.2015 19:03
Заявления японского минфина ненадолго поддержали евро. Forex-Broker analitics Аналитика от компаний 0 11.01.2011 10:18

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар natatan
Оплата за регистрации - www.gainpay.com
От natatan в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар bakster
ExplodeMoney - explodemoney.com
От bakster в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Анна Чернобай
Ограничено начисление процентов по краткосрочным микрозаймам
От Анна Чернобай в разделе «Микрофинансовые организации»
Аватар mtombo
ProtradeInvest - www.protradeinvest.com
От mtombo в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Autoplayhyip - Www.autoplayhyip.com
От autoplayhyip в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Sunrize7
Всех не перестрелять. Как берут взятки в Китае
От Sunrize7 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
410,834
Тем
469,671
Сообщений
11,607,769

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube