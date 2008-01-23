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Прием червонцев на сайте

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Старый Сегодня, 19:48
#1
Сибирский Червонец (sibcoin.org)
 
Аватар woodywood
 
Регистрация: 09.08.2015
Сообщений: 60
Благодарностей: 39
УГ: 0
КП: 0.144
Прием червонцев на сайте
Сеть червонца позволяет настроить автоматизированный прием платежей на сайте.

Как это делается подробно описано в этой статье:
http://sibcoin.org/accept

Так же имеется готовый пример реализации скрипта на PHP:
http://sibcoin.org/accept/php-example
__________________
Червонец (SIB) http://sibcoin.org
woodywood на форуме  
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Метки
sibcoin, прием платежей, прием червонцев
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:06
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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