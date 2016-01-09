Илон Маск заработал за прошлый квартал заработал 1,7 миллиарда долларов

Проект Tesla принесла своему владельцу прибыль в $1,7 миллиарда за прошлый квартал
Популярное интернет издание Forbes предоставило данные о самых богатых людях в мире. Благодаря рейтингу в реальном времени можно увидеть, что благодаря своему проекту Tesla, Илон Маск за предыдущие три месяца заработал более 1,7 миллиарда долларов
Стоит отметить, что все же эта сумма полностью сформирована не с 1 проекта, однако существенную долю капитализации прибыли составил именно проект Tesla который вырос в цене с 1 марта аж на 30 процентов. При этом занимая всего 0,6 процента автомобильного рынка США Илон обогнал в своем проекте по капитализации таких гигантов как Ford и General Motors. За последние три месяца компания Маска выпустила с конвейера около 25 тысяч автомобилей.
По материалам forbes.ru