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Илон Маск заработал за прошлый квартал заработал 1,7 миллиарда долларов

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Илон Маск заработал за прошлый квартал заработал 1,7 миллиарда долларов


Проект Tesla принесла своему владельцу прибыль в $1,7 миллиарда за прошлый квартал

Популярное интернет издание Forbes предоставило данные о самых богатых людях в мире. Благодаря рейтингу в реальном времени можно увидеть, что благодаря своему проекту Tesla, Илон Маск за предыдущие три месяца заработал более 1,7 миллиарда долларов

Стоит отметить, что все же эта сумма полностью сформирована не с 1 проекта, однако существенную долю капитализации прибыли составил именно проект Tesla который вырос в цене с 1 марта аж на 30 процентов. При этом занимая всего 0,6 процента автомобильного рынка США Илон обогнал в своем проекте по капитализации таких гигантов как Ford и General Motors. За последние три месяца компания Маска выпустила с конвейера около 25 тысяч автомобилей.

По материалам forbes.ru
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Метки
доход, илон маск
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