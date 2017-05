woodywood Сибирский Червонец (sibcoin.org)



Регистрация: 09.08.2015 Сообщений: 60 Благодарностей: 39 УГ: 0 КП: 0.144

Майнинг червонцев

Как известно, червонец использует уникальный алгоритм X11Gost. Чаще всего для добычи монет используются видеокарты. Асиков нет, стандартные не подходят.



Пулы:





Подключения для майнеров:

stratum+tcp://x11gost.eu.nicehash.com:3359

stratum+tcp://x11gost.usa.nicehash.com:3359

stratum+tcp://x11gost.hk.nicehash.com:3359

stratum+tcp://x11gost.jp.nicehash.com:3359



http://pool.chervonec.com/

https://sib.suprnova.cc/

http://yiimp.ccminer.org/

http://www.zpool.ca/site/block?id=1513

http://louhimo.club/

p2pool ноды:

http://p2pool.sibcoin.net:9345/static/



настройки майнера -o stratum+tcp://p2pool.darknode.ru:9345 -u SIBCOINADDRESS -p x



http://sib.miningclub.info/static/

http://sib.l2tor.ru/



Исходные коды P2P-пула:



Майнеры:

http://sibcoin.org/mining

CPU майнер:

GPU майнер:

Новый улучшенный майнер от Ивана:

Майнер для nVidia:

Nicehash майнер:



Калькуляторы:

What to Mine:

Официальный сайт: Обсуждение добычи червонцев.Как известно, червонец использует уникальный алгоритм X11Gost. Чаще всего для добычи монет используются видеокарты. Асиков нет, стандартные не подходят. http://polza.cc/ – пул ПОЛЬЗА https://www.nicehash.com/index.jsp?p=orders&a=26 NEWПодключения для майнеров:stratum+tcp://x11gost.eu.nicehash.com:3359stratum+tcp://x11gost.usa.nicehash.com:3359stratum+tcp://x11gost.hk.nicehash.com:3359stratum+tcp://x11gost.jp.nicehash.com:3359p2pool ноды: http://p2pool.darknode.ru:9345/static/ ( 0% комиссия)настройки майнера -o stratum+tcp://p2pool.darknode.ru:9345 -u SIBCOINADDRESS -p x http://crabs.pro:9345/ ( 0% комиссия)Исходные коды P2P-пула: https://github.com/ivansib/p2pool-sib CPU майнер: https://github.com/lemial/cpuminer-x11-gost (есть сборка под Windows)GPU майнер: http://forum-nso.ru/threads/1914/page-38#post-51339 Новый улучшенный майнер от Ивана: http://www.chervonec.com/downloads/sgminer_win.zip + от 30% до 200% (в зависимости от карты)Майнер для nVidia: http://cryptomining-blog.com/wp-cont...ev-tpruvot.zip Nicehash майнер: https://github.com/nicehash/sgminer/releases/tag/5.5.0a What to Mine: http://www.whattomine.com/coins/169-sib-x11gost Официальный сайт: http://sibcoin.org/mining

Червонец (SIB) __________________Червонец (SIB) http://sibcoin.org