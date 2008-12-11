veranika55 Профессионал

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Последние кибератаки показывают, что нужно регулярно обновлять защиту компьютеров



Согласно отчету Verizon Databreach Investigations Report (DBIR), количество атак программ-вымогателей за период с 2015 по 2016 год выросло на 50%.



Пятница, 12 мая 2017 года, может стать знаковой датой в мире кибербезопасности. Огромная волна кибератак вымогателей заразила тысячи компьютеров по всему миру.



Вирусы-вымогатели после заражения компьютера шифрует данные на нем и требует выкуп, в данном случае около 300$, чтобы предоставить пароль владельцу компьютера для доступа к файлам.



Вирусы, как правило, распространяются с помощью электронной почты и содержат вложения и ссылки на зараженные веб-сайты. Когда ничего не подозревающий пользователь нажимает на вложение или ссылку, вирус активируется и шифрует данные жертв. Вирус, задействованный в кибератаках 12 мая, известный как Wanna Decryptor (хочешь пароль) отличается тем, что использует уже известные уязвимости в системе безопасности в старых версиях Microsoft Windows, чтобы автоматически распространяться с одной незащищенной системы в другую. Скорость с которой распространяется Wanna Decryptor без вмешательства людей, заражая их компьютеры, делает его уникальным. Пятница, 12, стала знаменательной датой для кибербезопасности.



В течение нескольких часов этот компьютерный вирус заразил компьютеры в более чем 70 странах, включая Великобританию, Испанию, Китай, Россия, и США и стал быстро распространяться. В Великобритании 39 Национальная служба здравоохранения (NHS) и больничные трасты были подвержены атаке настолько сильно, что несколько больниц вынуждены были отменить некоторые услуги для пациентов и вынуждены были направлять неотложных пациентов в другие больницы.



В США FedEx объявил, что ряд их систем были заражены вирусом, в МВД России сообщили, что более 1000 их компьютеров были заражены. В минувшие выходные вирус повлиял на производства на заводах Renault и Nissan; в воскресенье, Европол заявил, что всего было зафиксировано 200000 случаев атак в 150 странах.



В то время как о кибератаке много говорится, на самом деле она не такая уж изощренная. Слабое звено в безопасности или уязвимость, которая используется для распространения Wanna Decryptor по всему миру, была известна в Microsoft в течение нескольких месяцев. Microsoft выпустил программу для устранения этой уязвимости несколько недель назад.



Wanna Decryptor показал, что многие организации все еще используют старые компьютеры и операционные системы, которые становятся все более и более уязвимы. Это часто происходит от того, что у организаций нет денег, для закупки современного программного обеспечения, а также от того, что обновления не осуществляются потому, что после их установки перестанут работать старые программы или не сможет функционировать старое оборудование.



Больше всего настораживает то, что эта атака показывает, что многие организации не принимают всерьез проблемы кибербезопасности и не инвестируют деньги в поддержание безопасности своих компьютеров на высоком уровне.



Резкое увеличение вымогателей в последние годы показывает, что многие организации по-прежнему не уделяют внимания основам кибербезопасности. Согласно отчета Verizon Databreach Investigations Report (DBIR), количество атак программ-вымогателей выросло на 50 процентов с 2015 по 2016 год. Печально то, что вымогатели не являются новой неизвестной угрозой. В своей основе все вымогатели - это компьютерные вирусы, но в этот раз вирус оказался особенно быстрым и эффективным. Последние 25 лет идет активная борьба с подобными видами компьютерных вирусов, но, как не печально это признавать, по-прежнему частные лица и организации становятся жертвами атак.



Постоянно растет зависимость от компьютерных систем для функционирования и защиты предприятий, экономики, больниц, коммуникаций, жизненно важных услуг. Жизни людей и их личные данные, жилища, автомобили - все это зависит от компьютерных систем, и в то же время общество не воспринимает всерьез проблемы кибербезопасности. Wanna Decryptor атаковал только уязвимые компьютеры со старым программным обеспечением; завтра может так не повезти и кибератаки, влияющие на важные элементы систем, могут иметь угрожающие для жизни результаты.



Специально для mmgp.ru



Переведено по материалам

http://www.irishtimes.com/business/t...tems-1.3082403



100% уникальный текст

https://text.ru/antiplagiat/5919c1ae2044c Согласно отчету Verizon Databreach Investigations Report (DBIR), количество атак программ-вымогателей за период с 2015 по 2016 год выросло на 50%.Пятница, 12 мая 2017 года, может стать знаковой датой в мире кибербезопасности. Огромная волна кибератак вымогателей заразила тысячи компьютеров по всему миру.Вирусы-вымогатели после заражения компьютера шифрует данные на нем и требует выкуп, в данном случае около 300$, чтобы предоставить пароль владельцу компьютера для доступа к файлам.Вирусы, как правило, распространяются с помощью электронной почты и содержат вложения и ссылки на зараженные веб-сайты. Когда ничего не подозревающий пользователь нажимает на вложение или ссылку, вирус активируется и шифрует данные жертв. Вирус, задействованный в кибератаках 12 мая, известный как Wanna Decryptor (хочешь пароль) отличается тем, что использует уже известные уязвимости в системе безопасности в старых версиях Microsoft Windows, чтобы автоматически распространяться с одной незащищенной системы в другую. Скорость с которой распространяется Wanna Decryptor без вмешательства людей, заражая их компьютеры, делает его уникальным. Пятница, 12, стала знаменательной датой для кибербезопасности.В течение нескольких часов этот компьютерный вирус заразил компьютеры в более чем 70 странах, включая Великобританию, Испанию, Китай, Россия, и США и стал быстро распространяться. В Великобритании 39 Национальная служба здравоохранения (NHS) и больничные трасты были подвержены атаке настолько сильно, что несколько больниц вынуждены были отменить некоторые услуги для пациентов и вынуждены были направлять неотложных пациентов в другие больницы.В США FedEx объявил, что ряд их систем были заражены вирусом, в МВД России сообщили, что более 1000 их компьютеров были заражены. В минувшие выходные вирус повлиял на производства на заводах Renault и Nissan; в воскресенье, Европол заявил, что всего было зафиксировано 200000 случаев атак в 150 странах.В то время как о кибератаке много говорится, на самом деле она не такая уж изощренная. Слабое звено в безопасности или уязвимость, которая используется для распространения Wanna Decryptor по всему миру, была известна в Microsoft в течение нескольких месяцев. Microsoft выпустил программу для устранения этой уязвимости несколько недель назад.Wanna Decryptor показал, что многие организации все еще используют старые компьютеры и операционные системы, которые становятся все более и более уязвимы. Это часто происходит от того, что у организаций нет денег, для закупки современного программного обеспечения, а также от того, что обновления не осуществляются потому, что после их установки перестанут работать старые программы или не сможет функционировать старое оборудование.Больше всего настораживает то, что эта атака показывает, что многие организации не принимают всерьез проблемы кибербезопасности и не инвестируют деньги в поддержание безопасности своих компьютеров на высоком уровне.Резкое увеличение вымогателей в последние годы показывает, что многие организации по-прежнему не уделяют внимания основам кибербезопасности. Согласно отчета Verizon Databreach Investigations Report (DBIR), количество атак программ-вымогателей выросло на 50 процентов с 2015 по 2016 год. Печально то, что вымогатели не являются новой неизвестной угрозой. В своей основе все вымогатели - это компьютерные вирусы, но в этот раз вирус оказался особенно быстрым и эффективным. Последние 25 лет идет активная борьба с подобными видами компьютерных вирусов, но, как не печально это признавать, по-прежнему частные лица и организации становятся жертвами атак.Постоянно растет зависимость от компьютерных систем для функционирования и защиты предприятий, экономики, больниц, коммуникаций, жизненно важных услуг. Жизни людей и их личные данные, жилища, автомобили - все это зависит от компьютерных систем, и в то же время общество не воспринимает всерьез проблемы кибербезопасности. Wanna Decryptor атаковал только уязвимые компьютеры со старым программным обеспечением; завтра может так не повезти и кибератаки, влияющие на важные элементы систем, могут иметь угрожающие для жизни результаты.Специально для mmgp.ruПереведено по материалам100% уникальный текст

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