Thermo Fisher Scientific покупает фармацевтическую компанию Patheon за $7.2 млрд.
Биотехнологическая компания Thermo Fisher Scientific завершила переговоры о покупке производителя ингредиентов для лекарственных препаратов Patheon за $7,2 млрд.
Сегодня появилось сообщение Thermo Fisher о том, что компания выкупит все акции Patheon по цене $35 за акцию, это на 35% выше, чем пятничная цена закрытия.
Стоимость сделки включает в себя около $2 млрд чистого долга.
Patheon – это контрактная производственная организация, которая также заключает с другими компаниями договора на разработку лекарств . Цель покупки по словам представителей Thermo Fisher это закрепится на быстрорастущем рынке, где лекарства появляются быстрее и с меньшими затратами.
"За последние несколько лет мы увеличили наши возможности, чтобы стать ведущим поставщиком на сильно фрагментированном рынке" - говорит генеральный директор Patheon Джеймс Маллен. "Мы уверены, что наши совместные предложения в дополнении безупречной репутации и успешных интеграций Thermo Fisher выведут наш бизнес на следующий уровень."
Компания Thermo Fisher образовалась в 2006 году в результате слияния Thermo Electron и Fisher Scientific.
Goldman Sachs является финансовым консультантом компании Thermo Fisher, в то время как Morgan Stanley работает с Patheon.
Ожидается, что сделка будет закрыта к концу 2017 года.