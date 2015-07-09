Стартап Impossible Foods запустил предприятие по производству искусственного мяса

Стартап Impossible Foods привлек $180 миллионов инвестиций и открыл организовал производство ненатурального мяса
В марте этого года стартап-компания Impossible Foods запустила свое первое крупное производство не натурального мяса. Основателем стартапа является биохимик Ста́нфордского университета П. Браун, который открыл компанию в 2009 году, а главный продукт искусственное "мясо" по вкусу практически идентично настоящему.
Компания имеет капитализацию привлеченных инвестиций в размере 180 миллионов долларов, а главными инвесторами Impossible Foods являются известные бизнесмены, такие как Б. Гейтс, Ли Кашин, а так же венчурные компании.
Новое производство запущенное в марте этого года способно производить почти пол миллиона тон не натурального мяса / месяц. Главной особенностью является то, что съем бургер с мясной котлетой от Impossible Foods, покупатели не могут ощутить разницу с настоящим мясом. Так же такое мясо заботится об экологии. Одна котлета искусственного мяса уменьшает выбросы в окружающую среду равными выбросам автомобиля за путь почти 29 километров. Так же сохраняется 75 квадратов плодородных земель и месячный запас питьевой воды на 1 человека.
Есть и существенный минус на данный момент в этом продукте - это его цена. Сейчас не настоящее мясо практически в два раза дороже натурального. Если натуральный бургер имеет стоимость в 5-6 долларов, то такой же с искусственным мясом обойдется в 12 долларов.
Создатели стартапа хотели добиться, что бы искусственное мясо было идентично натуральному не только по вкусу но и другим характеристиками таким как вид при жарке, запах и наличие крови. Замена произошла только в мясе из говядины, так как создатели Impossible Foods уверяют, что коровы наносят больше всего вреда экологии сельских угодий. А во вторых именно мясо коровы занимает 60% потребления всех видов мяса.
На изучение и разработку молекулярного состава нового мяса ушло около 80 миллионов долларов, которые были получены в 4 мероприятиях по сбору средств от инвесторов. В прошлом году Impossible Foods впервые в тестовом режиме предложил американцам попробовать новое мясо, и после тестирования поставки заказали рестораны более чем в 5 крупных городах.
Новое предприятие будет производить 454 тысячи килограмм не натурального мяса за один календарный месяц. Трудятся на этом предприятии в США около 80 рабочих. Выпуска такого объема мяса может покрыть потребность более тысячи ресторанов.
По материалам forumdaily.com