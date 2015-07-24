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SILK Ventures создал венчурный фонда на сумму $500 млн

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SILK Ventures создал венчурный фонда на сумму $500 млн
Китайско-британский фонд SILK Ventures при поддержке китайского правительства, объявил о создании венчурного фонда на сумму $500 млн для инвестиций в европейские та американские компании.


В планах - инвестиции на всех этапах начиная из Серии А и дальше, хоть фонд остается открытым для технологических стартапов из любого сектора, ключевой акцент будет сделан на глубокие технологии и науку, промышленные технологии 4.0, такие, как IoT, роботехнологии, финтех и медтех. Первые инвестиции из фонда будут объявлены уже в июне.

«Мы являемся единственным венчурным фондом в мире, который делает то, что мы делаем», - утверждает Анжелика Антон, основатель компании Silk Ventures. «Мы поддерживаем наших партеров с Европы, США и Азии, для работать с Китаем на самом высоком уровне, чтобы наши портфельные компании не только хорошо финансировались, но и имели лучшие шансы на успех на азиатском рынке».



На фото: Анжелика Антон, основатель компании Silk Ventures

Между тем, новый фонд в размере 500 млн. получает 50% от Государственной комиссии по надзору и управлению имуществом (SASAC) Шэньчжэня, которая выступает в качестве LP и стратегического партнера. Остальная часть поступает от группы «анонимных стратегических корпораций», которые будет объявлены в июле, когда они не будут столь конфиденциальными!

SILK Ventures находится в Лондоне на Level39, и служит в качестве европейской штаб-квартиры Шэньчжэньского департамента торговли и инвестиций. SILK имеет представительства в Менло-Парке, Шэньчжэне и Пекине.


«Silk Ventures была создана для того, чтобы изменить то, как китайской капитал выходит замуж за западные технологии, и мы гордимся культурным и оперативным ноу-хау в нашей расширяющейся команде », - говорит Анжелика Антон.


Бруер Стоун, новый венчурный партнер Silk Ventures (а также бывший советник по IPO Alibaba и бывший глава Asia at Prudential), добавляет: «Проработав много лет в качестве моста между США и Китаем для лидеров новых технологий с обеих странах, я понимаю проблемы и знаю огромную ценность, которую мы можем принести портфельным компаниям в партнерстве с SASAC. Silk Ventures стремится стать лучшим партнером для международных компаний, которые действительно дифференцированы, имеют эффективные технологии и хотят получить реальные результаты, когда они входят в Китай. Постоянная поддержка, которую мы можем предоставить, не имеет аналогов ».

Перевод специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/5919b622abd32
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