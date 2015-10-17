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Компания Mintigo привлекла $10 млн инвестиций

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Компания Mintigo привлекла $10 млн инвестиций

Платформа Mintigo помогает предприятиям ориентироваться на тех, кто, скорее всего, купит их продукцию или услуги. Glilot Capital Partners возглавили раунд финансирования.

Mintigo, платформа основанная на искуственном интеллекте для маркетинга и продаж, привлекла инвестиционный раунд в размере 10 миллионов долларов от Glilot Capital Partners. В этом инвестиционном раунде также участвовали Sequoia Capital IL, Adams Street Partners, Giza Venture Capital, Maverick Ventures, Vintage Investment Partners и La Maison. Новые инвестиции будут использованы для ускорения роста Mintigo в глобальном масштабе.

Технология Mintigo дает возможность специалистам по маркетингу и продажам понять, как они могут разумно взаимодействовать с покупателями. Компания утверждает, что имеет самую глубокую базу данных B2B в отрасли. Mintigo непрерывно собирает свыше 3000 разных данных в более чем 50 миллионах компаний и 200 миллионах специалистов по всему миру. Используя технологию искусственного интеллекта и интеллектуальную аналитику, Mintigo помогает предприятиям понять их идеальный профиль клиента, чтобы они могли ориентироваться на тех, кто наиболее вероятно купит их продукты или услуги.

"Наше новое партнерство с Glilot Capital Partners поможет нам ускорить рост и расширить присутствие на корпоративном рынке", - говорит генеральный директор Mintigo и соучредитель Якоб Шама. "Мы увидели замечательные результаты в прошлом году, и мы будем использовать инвестиции для продвижения нашего бизнеса вперёд".

"В последние годы Mintigo смогли доказать, что искусственный интеллект - это нечто большее, чем просто лозунг", - сказал Коби Самбурский, основатель и управляющий партнер Glilot Capital Partners. "Искусственный интеллект может значительно улучшить показатели ведущих компаний в нескольких категориях. Список больших клиентов Mintigo доказывает превосходство их технологии. Мы гордимся тем, что присоединились к команде Mintigo".

Среди клиентов Mintigo такие компании как Oracle, Getty Images, Red Hat, Insight, CA, Workfront, Equinix, SolarWinds, Time Warner Cable и Neustar.







Перевод специально для mmgp.ru
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Последний раз редактировалось forfor; Сегодня в 17:54.
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