Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Vitabit Limited - vitabit.io

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
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Старый Сегодня, 17:48
#1
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.06.2016
Сообщений: 3,124
Благодарностей: 1,138
УГ: 11
КП: 0.446
подарки
Vitabit Limited - vitabit.io
Я не админ!
Старт проекта 15.05.2017

Легенда(google перевод):
Цитата:
Наша компания

Vitabit - это современная компания, специализирующаяся на добыче облачной и криптовалютой торговле. Сryptocurrency промышленность является экономической тенденцией нового поколения инвесторов, из-за растущей популярности и безопасности криптовалюта. Все больше и больше банков и международных корпораций используют технологию криптовалюта в своем бизнесе. Этот факт свидетельствует о том, перспективы разработки и внедрения blockchain-технологий в повседневной жизни миллиардов людей.

Все больше и больше деловых людей начинают заниматься добычей криптовалюта как выгодное направление, которое дает по меньшей мере, 1000% прибыли каждый год, а некоторые криптовалюта показывает рост более чем на 5000%!

Эти выходы просто не может не привлекать инвесторов! А местная производящая «ферма» создана во всем мире, в том числе от 10 до 10000 станций. Эти «фермы», в свою очередь, объединяются в более крупные структуры, которые в высшей точке своего развития эволюционируют в горнодобывающей промышленности облака, в разы увеличивая эффективность производства криптовалюта.

Vitabit компания за годы эксклюзивной работы с крупными инвесторами прошли все этапы развития и, благодаря огромной первоначальных инвестиций, удалось установить себя в списке лидеров облака горнодобывающей промышленности. Vitabit не используется растрачивать время. Именно поэтому компания не останавливается на проверенных временем технологий в области криптовалюта производства и торговли, но и инвестирует значительную часть своей прибыли в разработке, создании и реализации инновационных горнодобывающих и торговых алгоритмов, которые являются основой работа программных систем высокопроизводительных и смарт-ботов. Мы открываем возможность новых инвесторов, чтобы стать частью нашей большой компании, и уже начинают извлекать выгоду из нашего совместного успеха. Vitabit - на пульсе жизни!

Тарифные планы:


3,36% В ДЕНЬ
0,14% ЕЖЕЧАСНО
MIN: 0,001 BTC - MAX: 5 BTC

3,72% В ДЕНЬ
0,155% ЕЖЕЧАСНО
MIN: 5,001 BTC - МАКС: 30 BTC

6% В ДЕНЬ
0,25% ЕЖЕЧАСНО
MIN: 30,001 BTC - MAX: 200 BTC

9% В ДЕНЬ
0,375% ЕЖЕЧАСНО
MIN: 200,001 BTC - МАКС: НЕОГРАНИЧЕННОЕ


Мин.депозит:0.001BTC
Мин.вывод:0.0005BTC
Платежная система:Bitcoin
Pеферальная программа:7%-2%-1%
Работает онлайн поддержка
Тип выплат:инстант
основной депозит можно вернуть через 24 часа,комиссия 5%

Официальная компания


SSL: COMODO RSA Extended Validation Secure Server CA
Hosting: Dancom
Name Servers:
ns4.ddos-guard.net
ns3.ddos-guard.net
ns5.ddos-guard.net
ns2.ddos-guard.net
ns6.ddos-guard.net
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Ознакомиться с проектом

Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения!

Действует предложение по рефбеку своим рефералам 100% от 7% от суммы депозита
Моя реферальная ссылка: https://vitabit.io/?ref=davidd
Моя тема по реф.возврату: http://mmgp.ru/showthread.php?t=4640...1#post11265017.
Мой вклад:0.5BTC
Hash 1b3cef4553b66243df393a89650bc1d629d035cdb9481bc5ff b67ae58b8a98f1
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davidd на форуме  
Старый Сегодня, 17:53
#2
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 19,319
Благодарностей: 11,077
УГ: 37
КП: 0.033
подарки
Re: Vitabit Limited - vitabit.io
ну, текст медведя уже все выучили, я думаю
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Нельзя дать всем всё, ибо всех - много, а всего - мало! (место под рекламу)
средник с депом в выплатах! интересный фаст!
kodyaich на форуме  
Старый Сегодня, 18:17
#3
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.05.2016
Сообщений: 1,253
Благодарностей: 148
УГ: 19
КП: 0.166
Re: Vitabit Limited - vitabit.io
davidd, не в обиду будет сказано, но где эта фабрика находится? Вы наверное даже тему не пишите... просто меняете название и все... Я ни в коем случае не высказываю никаких претензий и не хочу вас оскорбить, но как то уже приелось. Может там (на фабрике) стоит конвеер немного перенастроить (для разнообразия я имею ввиду)
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ratiborff на форуме  
Сказали спасибо:
kodyaich (Сегодня)
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