Европейский инвестиционный фонд и Tekes Venture Capital запускают EAF Finland

Европейский инвестиционный фонд и Tekes Venture Capital запустили финское отделение фонда европейских бизнес-ангелов (EAF Finland). Фонд софинансирования в размере 30 миллионов евро, курируемый Европейским инвестиционным фондом, будет поддерживать финансирование деятельности компаний на ранних этапах инвестирования, что поможет совместно с бизнес-ангелами или другими неинституциональными инвесторами повысить сумму вкладываемых средств в малый и средний бизнес, ориентированный на международную деятельность.
Европейский фонд бизнес-ангелов устанавливает рамочные соглашения о совместном инвестировании, предоставляя авансом каждому бизнес-ангелу заранее определенную сумму капитала для соинвестирования в выбранные проекты. Все инвестиционные решения будут приниматься бизнес-ангелами самостоятельно и их инвестиции будут сопоставлены на паритетной основе, то есть они будут вкладывать ту же сумму, что предоставляется Европейским фондом бизнес-ангелов.
Объемы, доступные в целом для отдельного рамочного соглашения, обычно составляют от 250 000 до 5 миллионов евро. На сегодняшний день программа была запущена в семи странах и ее объем достиг 320 миллионов евро при том, что были заключены соглашения с более чем 50 бизнес-ангелами с объемами соинвестирования почти 150 миллионов евро.
Ожидается, что программа поможет достичь показателя соинвестирования в более чем 1 000 малых и средних компаний.
Tekes Venture Capital Ltd инвестирует в венчурные фонды, которые вкладывают деньги в компании на ранних этапах финансирования. Целью компании является развитие рынка венчурного капитала в Финляндии, причем делается это в сотрудничестве с частными инвесторами. По крайней мере половина капитала в целевых фондах компании привлечена частными инвесторами.
Tekes Venture Capital Ltd - это государственная компания. Ответственность за управление собственностью лежит на Tekes - финском агентстве финансирования технологий и инноваций. Правительство Финляндии ежегодно выделяет финансирование для Tekes Venture Capital Ltd из государственного бюджета.
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Специально для mmgp.ru