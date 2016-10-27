Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Реальный Бизнес с Солидной Компанией!

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Старый Сегодня, 17:34
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 27.10.2016
Сообщений: 14
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Реальный Бизнес с Солидной Компанией!
Реальный Бизнес с Солидной Компанией!


Если мы читаем эту статью, то значит мы пока еще не определились, можно ли в интернете найти серьезный солидный бизнес.
Не тот, который при полной дневной загрузке, приносит, в лучшем случае, 100 руб. в день, не тот, который просто отнимает и убивает наше время, уходящее на просмотр сайтов-лохотронов или экономических игр, где просто мошенническими методами и способами пытаются вас "надуть" и охмурить.
Солидные деньги можно делать только с солидным бизнес-планом и, естественно, только с солидной Компанией. Это непреложный закон.
Мы никогда не "поднимемся", кликая по буксам даже за 100 руб. в день, или вкладывая свои средства в сомнительные хайпы и инвестиционные фонды, но откровенно говоря, мы все когда-то именно так и начинали!

"Что же можно предложить взамен?", - спросите вы.
Ну, предположим бизнес с Компанией Орифлейм.
Здесь чувствую определенный скепсисс - давно "избитое" предложение и бизнес!

Однако, это не так!
Я вам предложу совсем иную модель ведения бизнеса с этой Компанией, нежели ту, которую мы все себе рисуем и представляем.
Не надо будет сидеть на форумах и искать для себя рефералов (они сами автоматически найдутся), не надо будет никуда бегать и предлагать продукцию Компании и т.д. и т.п.

Вы спросите: "А что же надо будет делать?"

Всего лишь - Перейти на продукцию Компании Орифлейм!!!
То есть, другими словами, мы перестаем в магазинах и на рынках покупать косметику, парфюмерию, химические, моющие и чистящие средства зарубежных и отечественных производителей(которые, к слову , не проходят сертификацию,т.к. она не обязательна), а закупаем все необходимое от компании Орифлейм!

Безусловно, таким образом, мы не будем проигрывать ни в качестве, ни в цене. Если бы было как-то наоборот, то не было бы смысла в данном предложении.

Итак, в общих чертах:
Мы делаем Заказ по Каталогу Орифлейм, который можно будет получить лично от меня или по почте, или в электроннном виде:

Каталог обновляется каждые 20 дней. То есть каждые 20 дней выходит новый Каталог с новыми ценами и скидками.
Естественно, нас интересует продукция по цене Каталога со скидкой до 80%
В каждом новом Каталоге свои конкретные скидки на определенный вид продукции, и если нам что-то понравилось в действующем Каталоге, но не устраивает цена, нам следует дождаться скидки, которая непременно будет осуществлена в следующих Каталогах.

Далее, если нас все устраивает (в смысле проекта "качество-цена"), мы становимся Консультантом Компании и получаем скидку в 20% от цены Каталога.
На этом этапе мы можем предлагать приобрести продукцию Компании своим родственникам, друзьям, сослуживцам, близким, мотивируя свое предложение более высоким качеством продукции , по соразмерной цене, в чем мы убедимся еще не раз и будем в этом полностью уверены.
Таким образом, мы будем постепенно накапливать баллы и получать не только скидки, но и бесплатную продукцию от Компании.

Действуя таким образом, мы получим от Компании бесплатно:
действующий собственный сайт,
интернет-магазин,
возможность открыть представительство Компании в своем городе, поселке и т.д.

При этом мы можем выйти на пассивный доход с постоянной зарплатой от Компании от 30 тыс. руб в месяц.
Кстати, данный бизнес передается по наследству!!! Т.Е. Ваши дети будут уже обеспечены своим делом на всю жизнь!

И все этого можно достигнуть, просто перейдя на продукцию Компании.
И если при этом, все же у вас возникают сомнения, есть смысл просто попробовать( я готова оформить Вам демо-версию вашего личного кабинета, он Вас ни к чему не обяжет, так вы сможете посмотреть на наш проект изнутри) и сделать хотя-бы один Заказ!


ПЕРЕХОДИМ НА ПРОДУКЦИЮ КОМПАНИИ ОРИФЛЕЙМ И ДЕЛАЕМ ЗАКАЗ ОТ 50 РУБ. КАЖДЫЕ 20 ДНЕЙ СО СКИДКОЙ ОТ 50% ПО КАТАЛОГУ!!!
(Вместо того, чтобы покупать те же продукты, но более низкого качества, в магазине)

Всю информацию можно получить В КОНТАКТЕ

в инстаграм:

или на моем сайте:

Пишите в личку


Заказ вы можете оформить, по почте или по тел. (будет сообщен дополнительно)

Этот Бизнес подходит как мужчинам, так и женщинам!

Вы пользуетесь зубной пастой, мылом, шампунем?
Вам за это платят? Нет!
Теперь будут!
__________________
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