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Qiwi купила основанный фондом Life.SREDA акселератор для блокчейн-стартапов

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Qiwi купила основанный фондом Life.SREDA акселератор для блокчейн-стартапов

Qiwi приобрела основанный инвест-фондом Life.SREDA бизнес-акселератор для blockchain-стартапов.

Компанией Qiwi предоставляющий международный платёжный сервис было объявлено о приобретении бизнес-акселератора InpsiRUSSIA основанного инвестиционным фондом имеющим российские корни Life.SREDA.

Бизнес-акселератор для blockchain-стартапов InspiRussia открыли на форуме банковских инноваций в Иннополисе в сентябре прошлого года как часть сингапурского бизнес-акселератора InspirASIA, основателем которого является также инвестиционный фонд Life.SREDA.

В Qiwi рассказали, что после приобретения бизнес-акселератора будут продолжать развивать его портфельные проекты.

В Qiwi отмечают, что организации присвоен статус резидента Особой экономической зоны "Иннополис" и теперь в планах организации расширение в ней личной команды разработчиков по созданию и дальнейшего развития процессинговых систем для информационно-технологического обслуживания сервисов предоставляющих платежные услуги на глобальных рынках.

В ходе своей деятельности в качестве резидента Особой экономической зоны "Иннополис" в планах Qiwi также сохранение и развитие инновационных проектов в портфеле купленной организации, отмечается в сообщении Qiwi.

Сумма сделки по приобретению Qiwi бизнес-акселератора InpsiRUSSIA не афишируется. Также нет никаких данных о намерениях Qiwi провести новые наборы в бизнес-акселератор InpsiRussia.

Раньше бизнес-акселератор InpsiRussia интересовался проектами работающих в сфере Blockchain, Big data, Insurtech, Scoring, Security, Banktech, AI, Bots, Bank-as-a-service.

Стартап-компаниям прошедшим отбор бизнес-акселератора обещались инвестиционные средства от 500.000 руб. до 3.000.000 руб. взамен 10% проекта и доступ к онлайн-платформе банка-партнера – «Татфондбанка».

От компании Qiwi не в первый раз происходит интерес к технологии blockchain. Ранее от Qiwi были сообщения о желании инвестировать в текущем году 100.000.000 рублей для интеграции технологии blockchain в экосистему собственных проектов, а в конце прошлого года компанией Qiwi было объявлено об интеграции технологии blockchain в энергосистемы Крыма.

По материалам: https://rb.ru/news/qiwi-v-blockchain

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qiwi, qiwi обсуждение, инвестиции в стартапы, стартапы, финансирование стартапа
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