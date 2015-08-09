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Мастерноды Сибирский червонец - запускаем пассивный доход

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Старый Сегодня, 17:18
#1
Сибирский Червонец (sibcoin.org)
 
Аватар woodywood
 
Регистрация: 09.08.2015
Сообщений: 56
Благодарностей: 39
УГ: 0
КП: 0.144
Мастерноды Сибирский червонец - запускаем пассивный доход
В дополнение к традиционному механизму поощрения за майнинг – Proof of Work (PoW), пользователи Червонца награждаются за запуск и поддержание работы специальных служебных серверов - Мастернод - Proof of Service (PoS).




Благодаря сформированной Мастернодами двух-ранговой распределённой сети, становится возможным реализовывать уникальные функции:
  • Мгновенные переводы
  • Приватные переводы
  • Множество других, еще не реализованных, возможностей

Для того, чтобы запустить мастерноду пользователю необходимо предоставить доказательство владения 1000 SIB, разместив их в виде залога.

Червонцы остаются в полном распоряжении владельца Мастерноды и хранятся на специальном адресе его кошелька.

Он может передать или потратить средства в любой момент – в этом случае его Мастернода будет исключена из списка активных, что сделает невозможным дальнейшее получение PoS-вознаграждения

Каждый сервер должен иметь свой уникальный IP- адрес (IPv4). В случае использования недействительных адресов Мастернода будет исключена из списка активных.

Вознаграждение

Награда определяется как 50% от всех добытых монет и делится на общее количество активных мастернод. Выплаты производятся в автоматическом режиме.

Количество добываемых червонцев можно посмотреть по ссылке: https://chain.sibcoin.net/stats
Количество мастернод в сети (вкладка Мастерноды): http://sibcoin.org/stats
__________________
Червонец (SIB) http://sibcoin.org
woodywood вне форума  
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Метки
sib, sibcoin, мастернода, сибирский червонец
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