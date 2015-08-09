Мастерноды Сибирский червонец - запускаем пассивный доход

В дополнение к традиционному механизму поощрения за майнинг – Proof of Work (PoW), пользователи Червонца награждаются за запуск и поддержание работы специальных служебных серверов - Мастернод - Proof of Service (PoS).
Благодаря сформированной Мастернодами двух-ранговой распределённой сети, становится возможным реализовывать уникальные функции:
- Мгновенные переводы
- Приватные переводы
- Множество других, еще не реализованных, возможностей
Для того, чтобы запустить мастерноду пользователю необходимо предоставить доказательство владения 1000 SIB
, разместив их в виде залога.
Червонцы остаются в полном распоряжении владельца Мастерноды и хранятся на специальном адресе его кошелька.
Он может передать или потратить средства в любой момент – в этом случае его Мастернода будет исключена из списка активных, что сделает невозможным дальнейшее получение PoS-вознаграждения
Каждый сервер должен иметь свой уникальный IP- адрес (IPv4). В случае использования недействительных адресов Мастернода будет исключена из списка активных.
Вознаграждение
Награда определяется как 50% от всех добытых монет и делится на общее количество активных мастернод. Выплаты производятся в автоматическом режиме.
Количество добываемых червонцев можно посмотреть по ссылке: https://chain.sibcoin.net/stats
Количество мастернод в сети (вкладка Мастерноды): http://sibcoin.org/stats