dreamnear2.ru-dreamnear2

Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Я не админ проекта
старт проекта 21.05.2017
Маркетинг
Наш маркетинг прост и эффективен. Вы можете не напрягаясь получить 68750 рублей. За такую великолепную возможность мы не требуем от Вас практически ничего. Вы один раз платите вступительный взнос в размере 290 рублей и все.
30 рублей от Вашего взноса мы отдадим нашему партнеру, который пригласил Вас в проект. 10 рублей мы возьмем себе на содержание проекта. Остальные 250 рублей пойдут на оплату 1-й матрицы в нашей системе.
Вам не нужно приглашать рефералов, оплачивать новые матрицы и т.д. Расслабьтесь и просто наблюдайте как растет Ваш заработок. Наша система полностью автоматическая.
Роботы. В маркетинге мы используем инновационную систему, которая значительно увеличивает скорость заполнения матриц с помощью многочисленных роботов. Роботы всегда стоят в конце глобальной структуры - новый участник встает перед ними, сдвигая всех роботов в конец структуры. Таким образом, роботы заполняют матрицы участников и при этом никаким образом не мешают участникам.
Матрица 1. Система заполнит матрицу и Вы получите 1000 рублей: 250 рублей Вы выведите на свой Payeer кошелек и 750 рублей пойдут на оплату 2-й матрицы.
Матрица 2. Система заполнит матрицу и Вы получите 3000 рублей: 500 рублей Вы выведите на свой Payeer кошелек и 2500 рублей пойдут на оплату 3-й матрицы.
Матрица 3. Система заполнит матрицу и Вы получите 10000 рублей: 1000 рублей Вы выведите на свой Payeer кошелек, 8000 рублей пойдут на оплату 4-й матрицы и на 1000 рублей будет создано 4 робота.
Матрица 4. Система заполнит матрицу и Вы получите 32000 рублей: 7000 рублей Вы выведите на свой Payeer кошелек, 20000 рублей пойдут на оплату 5-й матрицы и на 5000 рублей будет создано 20 роботов.
Матрица 5. Система заполнит матрицу и Вы получите 80000 рублей: 60000 рублей Вы выведите на свой Payeer кошелек и на 20000 рублей будет создано 80 роботов.
Итого с 5-и матриц Вы получаете 68750 рублей.
Система поощрения
Оплатив вступительный взнос, Вы становитесь участником системы поощрения. Что это такое? Мы продаем рекламу на нашем сайте. Разместить 1 объявление стоит 14 рублей в сутки - 10 рублей из них мы отдаем участнику, который на текущий момент заработал меньше всех. Разместить 1 баннер стоит 30 рублей в сутки - 20 рублей из них мы отдаем участнику, который на текущий момент заработал меньше всех. Если объявление или баннер размещается на несколько суток, то по 10 или 20 рублей получают несколько участников.
В системе поощрений нет лимитов, поэтому Вы можете получить несколько тысяч рублей и больше.