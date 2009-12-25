Биткойн-пузырь может вырасти до размеров в 10 000 $ за монету

Идея о том, что Биткойн переживает период очередного «пузыря», набирает обороты: огромный рост стоимости виртуальной валюты за последние недели вызывает обеспокоенность у многих комментаторов.
Оператор кошелька Breadwallet опубликовал на своем сайте свой прогноз в отношении цены биткойна.
«Существует реальная вероятность того, что ситуация, имевшая место в 2011 году, а также в начале и в конце 2013 года, будет повторяться», – пишет Breadwallet, ссылаясь на классический S-образный шаблон роста стоимости Биткойна. «Если это произойдет, в течение следующих нескольких месяцев вы сможете стать свидетелем четвертого биткойн- пузыря».
По утверждению Breadwallet, после коррекции – независимо от того, насколько высоко поднимется цена, она просядет до уровня слегка выше максимума предыдущего пузыря.
«Учитывая ту значительную скорость, с которой цена биткойна растет в последнее время, шанс того, что мы находимся на пороге следующего большого пузыря, чрезвычайно велик. И если история – это путеводитель по будущему, вполне возможно, что цена вернется на уровень в районе тысячи, пройдя коррекцию после того как он лопнет».
Breadwallet прогнозирует максимальное значение пузыря в этом цикле в районе 10 000 долларов за монету.
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