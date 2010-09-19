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Стартап Delivery Hero привлек €387 млн для сервиса по доставке продуктов питания

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Стартап Delivery Hero привлек €387 млн для сервиса по доставке продуктов питания


Германский сервис доставки продуктов Delivery Hero привлек 387 миллионов евро (328 миллионов фунтов стерлингов), чтобы составить достойную конкуренцию таким проектам, как Deliveroo и UberEats.

Базирующийся в Берлине проект Delivery Hero, развитие которого активно подпитывается местным акселератором стартапов Rocket Internet, с учетом текущих инвестиций привлек более 1,3 миллиарда фунтов стерлингов венчурного финансирования, что сделало его одной из европейских компаний-единорогов. В настоящее время в стартапе работает более 5000 сотрудников.

Данный инвестиционный раунд для семилетней компании возглавил один из крупнейших в мире интернет-холдингов Naspers, оценочная стоимость которого сейчас составляет 3,1 миллиарда долларов (2,4 миллиарда фунтов стерлингов).


Исполнительный директор компании Delivery Hero Никлас Остберг сообщил следующее: ”Мы рады приветствовать такого известного и сильного инвестора, который доказал свою эффективность в создании успешных платформ по всему миру. Капитал и новации Naspers будут способствовать нашему активному развитию, так как мы продолжаем активно фокусироваться на создании потрясающего сервиса доставки продуктов“.

Генеральный директор Naspers Бон ван Дейк отметил, что доставка продуктов питания – это очень большой и недостаточно освоенный рынок, который имеет огромный потенциал для своего дальнейшего роста во многих странах.

”Delivery Hero уже достиг значительного прогресса на некоторых рынках, но мы считаем, что подавляющее большинство быстроразвивающихся рынков находится в начале пути своего роста“, – комментирует ван Дейк. ”Огромный опыт Naspers в создании успешных платформ и рынков сбыта по всему миру, включая лидирующий бизнес в сфере доставки продуктов питания в Латинской Америке, в сочетании с большим потенциалом платформы Delivery Hero, будут наилучшим образом способствовать созданию ведущего глобального сервиса для заказа и доставки продуктов питания“.

Перевод специально для форума MMGP.ru

http://www.businessinsider.com/deliv...liveroo-2017-5

https://text.ru/antiplagiat/59199d6872d61
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