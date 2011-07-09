Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Daily Sports - dailysports.io

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 16:11
#1
Топ Мастер
 
Имя: Иваныч
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 6,724
Благодарностей: 3,071
УГ: 0
КП: 0.017
подарки
Daily Sports - dailysports.io
Я не администратор / владелец проекта.



Новый проект Daily Sports

Старт 14.05.2017

Легенда

Цитата:
Спортивные ставки практика , которая существует с начала букмекерством, это влечет за собой пари относительно крупную сумму денег с возвратом на инвестиции , которые могут быть достигнуты вне зависимости от исхода события , когда один делает ставку.
Мы создали инновационную инвестиционную платформу , чтобы иметь доступ к большим сумм денежных средств на ежедневной основе и выполнить наибольшее количество уверенных ставок, которые возможны, сохраняя часть прибыли для нашего личного возвращения и разделить часть с нашими инвесторами через наш онлайн инвестиционные планы.


Инвестиционные планы.

BASKETBALL - 3.5% DAILY
0.001 BTC - 0.99 BTC

TENNIS - 5.0% DAILY
1.00 BTC - 4.99 BTC

FOOTBALL - 7.0% DAILY
5.00 BTC - 9.99 BTC

NFL - 10.0% DAILY
10.00 BTC - 49.99 BTC

BOXING - 15.0% DAILY
50.00 BTC - unlimited

Принимаются : Bitcoin

Минимальная сумма вывода составляет 0,0005 BTC

Выплаты - инстант.

Начисления по календарным дням.

Возможность забрать депозит через 3 дня ( -5%)

Реф.программа - 5% от вклада. Представитель 10 % ( после заполнения формы )

Тех.данные.

Цитата:
Host: OVH Hosting
Domain: Namecheap, Inc, 2017-05-11 - 2018-05-11
SSL: PositiveSSL COMODO CA Limited, valid: 2017-05-11 - 2018-05-11
Дизайн - Уникальный.

Скрипт - самописный.

Язык английский.

Посмотреть проект



Мой депозит ( Листинг )

We have successfully received your deposit 0.02893596 BTC to BASKETBALL - 3.5% DAILY investment plan.
Batch: d1df8395e38d782333d843c23e574f90b32576b8f9f351932e 5e70bf86a9bf14
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Старый Сегодня, 16:22
#2
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 19,310
Благодарностей: 11,073
УГ: 36
КП: 0.033
подарки
Re: Daily Sports - dailysports.io
вот почему некоторые админы так любят "самописный" скрипт? я еще понимаю - в средниках или низкопроцах, но в фастах? он его специально написал для этого? убил кучу времени и труда? или купил за бешеные деньги вместо лицензионного за 150 уёв? нет, конечно - просто за лицуху надо ж выложить эти 150 уёв, а тут вот под рукой "самопис" бесплатный - админ же не *****?

добавлено через 35 минут
Цитата:
Сообщение от kodyaich Посмотреть сообщение
админ же не *****?
не фраер ушастый
__________________
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Нельзя дать всем всё, ибо всех - много, а всего - мало! (место под рекламу)
средник с депом в выплатах! интересный фаст!
Последний раз редактировалось kodyaich; Сегодня в 16:58. Причина: Добавлено сообщение
kodyaich на форуме  
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