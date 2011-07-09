Daily Sports - dailysports.io

Я не администратор / владелец проекта.
Новый проект Daily Sports
Старт 14.05.2017
Легенда
Инвестиционные планы.
Цитата:
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Спортивные ставки практика , которая существует с начала букмекерством, это влечет за собой пари относительно крупную сумму денег с возвратом на инвестиции , которые могут быть достигнуты вне зависимости от исхода события , когда один делает ставку.
Мы создали инновационную инвестиционную платформу , чтобы иметь доступ к большим сумм денежных средств на ежедневной основе и выполнить наибольшее количество уверенных ставок, которые возможны, сохраняя часть прибыли для нашего личного возвращения и разделить часть с нашими инвесторами через наш онлайн инвестиционные планы.
BASKETBALL - 3.5% DAILY
0.001 BTC - 0.99 BTC
TENNIS - 5.0% DAILY
1.00 BTC - 4.99 BTC
FOOTBALL - 7.0% DAILY
5.00 BTC - 9.99 BTC
NFL - 10.0% DAILY
10.00 BTC - 49.99 BTC
BOXING - 15.0% DAILY
50.00 BTC - unlimited
Принимаются :
Bitcoin
Минимальная сумма вывода составляет 0,0005 BTC
Выплаты - инстант.
Начисления по календарным дням.
Возможность забрать депозит через 3 дня ( -5%)
Реф.программа
- 5% от вклада. Представитель 10 % ( после заполнения формы )
Тех.данные.
Дизайн
Цитата:
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Host: OVH Hosting
Domain: Namecheap, Inc, 2017-05-11 - 2018-05-11
SSL: PositiveSSL COMODO CA Limited, valid: 2017-05-11 - 2018-05-11
- Уникальный.
Скрипт
- самописный.
Язык английский.
Мой депозит ( Листинг )
We have successfully received your deposit 0.02893596 BTC to BASKETBALL - 3.5% DAILY investment plan.
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