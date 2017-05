Startinvest Топ Мастер

Имя: Иваныч Пол: Мужской Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 06.04.2012 Сообщений: 6,724 Благодарностей: 3,071 УГ: 0 КП: 0.017 подарки

Daily Sports - dailysports.io







Новый проект



Старт 14.05.2017



Легенда



Цитата: Спортивные ставки практика , которая существует с начала букмекерством, это влечет за собой пари относительно крупную сумму денег с возвратом на инвестиции , которые могут быть достигнуты вне зависимости от исхода события , когда один делает ставку.

Мы создали инновационную инвестиционную платформу , чтобы иметь доступ к большим сумм денежных средств на ежедневной основе и выполнить наибольшее количество уверенных ставок, которые возможны, сохраняя часть прибыли для нашего личного возвращения и разделить часть с нашими инвесторами через наш онлайн инвестиционные планы.



Инвестиционные планы.



BASKETBALL - 3.5% DAILY

0.001 BTC - 0.99 BTC



TENNIS - 5.0% DAILY

1.00 BTC - 4.99 BTC



FOOTBALL - 7.0% DAILY

5.00 BTC - 9.99 BTC



NFL - 10.0% DAILY

10.00 BTC - 49.99 BTC



BOXING - 15.0% DAILY

50.00 BTC - unlimited



Принимаются : Bitcoin



Минимальная сумма вывода составляет 0,0005 BTC



Выплаты - инстант.



Начисления по календарным дням.



Возможность забрать депозит через 3 дня ( -5%)



Реф.программа - 5% от вклада. Представитель 10 % ( после заполнения формы )



Тех.данные.



Цитата: Host: OVH Hosting

Domain: Namecheap, Inc, 2017-05-11 - 2018-05-11

SSL: PositiveSSL COMODO CA Limited, valid: 2017-05-11 - 2018-05-11 Дизайн - Уникальный.



Скрипт - самописный.



Язык английский.



Посмотреть проект





Мой депозит ( Листинг )



We have successfully received your deposit 0.02893596 BTC to BASKETBALL - 3.5% DAILY investment plan.

Batch: d1df8395e38d782333d843c23e574f90b32576b8f9f351932e 5e70bf86a9bf14 Я не администратор / владелец проекта.Новый проект Daily Sports Старт 14.05.2017BASKETBALL - 3.5% DAILY0.001 BTC - 0.99 BTCTENNIS - 5.0% DAILY1.00 BTC - 4.99 BTCFOOTBALL - 7.0% DAILY5.00 BTC - 9.99 BTCNFL - 10.0% DAILY10.00 BTC - 49.99 BTCBOXING - 15.0% DAILY50.00 BTC - unlimitedBitcoinМинимальная сумма вывода составляет 0,0005 BTCНачисления по календарным дням.Возможность забрать депозит через 3 дня ( -5%)- 5% от вклада. Представитель 10 % ( после заполнения формы )- Уникальный.- самописный.Язык английский.We have successfully received your deposit 0.02893596 BTC to BASKETBALL - 3.5% DAILY investment plan.Batch: d1df8395e38d782333d843c23e574f90b32576b8f9f351932e 5e70bf86a9bf14

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

Блог инвестора .Обзоры,Бонусы,Рефбек

GoodHyips.org. Рефбек от 300 %

Мульти валютный CryptoWallet __________________