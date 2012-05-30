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iPad в частном терминале аэропорта Лос-Анджелеса транслирует "онлайн-шоу для богатых"

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iPad в частном терминале аэропорта Лос-Анджелеса транслирует "онлайн-шоу для богатых"



Британское издание Гардиан (Guardian) дало на своих страницах описание касающееся нового частного терминала, только что открывшегося в аэропорту Лос-Анджелеса. Казалось бы - ну чего там может быть такого нового в этом терминале? Ан, нет: - владельцы зала внедрили новую "фишку": теперь богатые люди могут наблюдать на входе в этот терминал как "мучаются и страдают" авиапассажиры идущие на посадку через основной терминал лосанджелесского аэропорта.

Дело в том, что действительно на входе в новый терминал висит большой iPad, который в онлайн-режиме транслирует творящееся в главном зале: все эти бесконечные толпы народа, которые постоянно снуют "туда-сюда" со своим багажом, ну а вот здесь мол, в этом дорогом новом месте, у нас де тишь да благодать. Кстати, на экране айпада постоянно светится надпись: "У нас вы можете наблюдать то, чего вы лишаетесь, находясь НЕ в главном зале аэропорта!”

И действительно: 80 млн человек проходящих ежегодно через зал вылета аэропорта Лос-Анджелеса это совсем не шутка. Там нередки случаи толчеи и столпотворения, хотя аэропорт в целом справляется с таким потоком, но согласитесь, лучше чтобы даже половины от этого не было бы в реальности. Вот эту ноту и эксплуатируют владельцы нового терминала за 22 млн долл. США - он позволяет 1% населения вынести себя за рамки той реальности, в которой обитает остальное население США. За деньги, естественно, причем за немалые.

Во-первых, с желающих пользоваться этим способом вылета или прилёта берут членские взносы в размере 7500 долл. в год и это деньги просто как за вступление в элитарный клуб. К этому взносу нужно еще ежегодно доплачивать 2700 долл. за полеты на внутренних авиарейсах или 3000 долл. США за международные. Впрочем, заплатив такие деньги, вы можете провести с собой через этот зал еще 3 человек. Во-вторых, членские взносы можно и не платить, но за пользование залом при полетах на внутренних авиарейсах с вас попросят 3500 долл. США, а на международных - 4000 долл.

Журналисты Гардиан, описывая читателям этот новый супертерминал, в котором, например, в ожидании своего авиарейса можно воспользоваться услугами массажиста, а зал ожидания буквально утыкан вазами с россыпями всяких бесплатных, но очень дорогих сладостей, тем не менее пишут, что вообще-то обществу демонстрируется вычурная роскошь, которая имеет мало чего общего со здравым смыслом. И конечно, как некстати там этот айпад с понурыми лицами вечно бредущих с чемоданами пассажиров - конечно, картинка в какой-то мере тешить тщеславие богатых клиентов сервиса, но только само общество отнюдь от этого не становится морально лучше. Вот над чем всем нам стоит серьезно задуматься и чем раньше, то тем лучше - так считают они.

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/59199226b4f8e
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