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Российский космический стартап «Галактика» планирует привлечь $300 млн инвестиций

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Старый Сегодня, 15:46
#1
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Российский космический стартап «Галактика» планирует привлечь $300 млн инвестиций

Российский космический стартап «Галактика» планирует привлечь $300.000.000 инвестиций.

Космический стартап из России «Галактика» планирует привлечь 300.000.000 долларов инвестиционных средств на протяжении 1,5 года, об этом заявила гендиректор стартапа Алия Прокофьева.

Со слов Алии, что касается инвест-портфеля стартапа, то он оценивается в 300.000.000 долларов в ближайшие 1,5 года. Причем он будет расти благодаря собственным инвестициям и реализации проектов стартапа. Кроме этого в следующие 3 года организация планирует привлечь дополнительные инвестиционные средства в размере 100.000.000 долларов на развитие собственной группировки.

Также Прокофьева отметила, что стартап не скрывает собственные разработки и проекты. Компания активно сотрудничает с различными специалистами данной сферы, занимается поиском стратегических партнеров и инвесторов. Некоторые проекты стартапа пользуются интересом со стороны "Роскосмоса" и "Росэлектроники".

В состав стартапа «Галактика» входят 5 работающих предприятий: «Спутникс», «Космическое движение», «Анизопринт», «Восхождение» и «Алгоритм». Основной сферой деятельности этих предприятий является изготовление роботизированной техники, спутниковых компонентов, осуществление обработки данных дистанционного исследования земного шара. Предприятия также занимаются разработкой ракет-носителей и технологий 3D-принтинга.

По материалам: https://rns.online/military/Kosmiche...ii-2017-05-15/

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Denver10 на форуме  
Старый Сегодня, 15:53
#2
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Инвестирую в: Стартапы
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Re: Российский космический стартап «Галактика» планирует привлечь $300 млн инвестиций
Цитата:
Сообщение от Denver10 Посмотреть сообщение
Космический стартап из России «Галактика»
Почему консорциум предприятий называется стартапом?
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Влад555 вне форума  
Старый Сегодня, 16:05
#3
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Автор темы Re: Российский космический стартап «Галактика» планирует привлечь $300 млн инвестиций
Цитата:
Сообщение от Влад555 Посмотреть сообщение
Почему консорциум предприятий называется стартапом?
я недопонял. это вопрос к кому?
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Denver10 на форуме  
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