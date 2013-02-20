Российский космический стартап «Галактика» планирует привлечь $300 млн инвестиций

Российский космический стартап «Галактика» планирует привлечь $300.000.000 инвестиций.
Космический стартап из России «Галактика» планирует привлечь 300.000.000 долларов инвестиционных средств на протяжении 1,5 года, об этом заявила гендиректор стартапа Алия Прокофьева.
Со слов Алии, что касается инвест-портфеля стартапа, то он оценивается в 300.000.000 долларов в ближайшие 1,5 года. Причем он будет расти благодаря собственным инвестициям и реализации проектов стартапа. Кроме этого в следующие 3 года организация планирует привлечь дополнительные инвестиционные средства в размере 100.000.000 долларов на развитие собственной группировки.
Также Прокофьева отметила, что стартап не скрывает собственные разработки и проекты. Компания активно сотрудничает с различными специалистами данной сферы, занимается поиском стратегических партнеров и инвесторов. Некоторые проекты стартапа пользуются интересом со стороны "Роскосмоса" и "Росэлектроники".
В состав стартапа «Галактика» входят 5 работающих предприятий: «Спутникс», «Космическое движение», «Анизопринт», «Восхождение» и «Алгоритм». Основной сферой деятельности этих предприятий является изготовление роботизированной техники, спутниковых компонентов, осуществление обработки данных дистанционного исследования земного шара. Предприятия также занимаются разработкой ракет-носителей и технологий 3D-принтинга.
По материалам: https://rns.online/military/Kosmiche...ii-2017-05-15/