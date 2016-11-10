Стартап "Галактика" из России через 4 года планирует создать свою ракету-носитель

Стартап-компания из России готовится сделать первый запуск своей ракеты-носителя в 2021 году
А. Прокофьева находясь на должности руководителя стартапа "Галактика" рассказала, что в 2021 году пройдет тестовый запуск собственно созданной ракеты-носителя. Поделилась информацией Алия в рамках открытой конференции о планах стартап-компании на ближайшие 5 лет.
Так же в проекте рассматривается пробный запуск нового спутника из списка "Пульсаров" уже через 2 года. В 2019 году произойдет тестовый запуск ракеты, а к 2025 планируется полный запуск группировки "Пульсар" на орбиту Земли.
К 2025 году стартап планирует в рамках группировки "Пульсар" осуществить запуск более 170 небольших спутников на первую к Земле орбиту. Запуск новых спутников позволит улучшить качество предоставления телекоммуникационных беспроводных услуг, главным из которых является интернет и телевидение. Все устройства обладающие интернетом смогут оценить новый качественный уровень связи и качественное цифровое покрытие интернетом в зоне действия спутников.
Если задуманное осуществится и все 170 микро-спутников войдут в ближайшую орбиту Земли в 2025, это позволит на порядок повысить развитие технической сферы. Стартап планирует привлечь для своего развития $300 миллионов.
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Специально для mmgp.ru