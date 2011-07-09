Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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BTCX2 - btcx2.org

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Кто станет "Бизнес-леди MMGP-2017" ($2295)? - Не пропусти онлайн-награждение участниц!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
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Как на одной публикации заработать $100
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:33
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Старый Сегодня, 15:12
#1
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.06.2016
Сообщений: 3,118
Благодарностей: 1,133
УГ: 11
КП: 0.446
подарки
BTCX2 - btcx2.org
Я не админ!
Старт проекта 15.05.2017

Легенда(google перевод):
Цитата:
- То, что мы

Мы сильны сторонники Bitcoin и blockchain технологии и надеемся внести свой вклад в максимально возможной степени, чтобы держать сообщество в живых и продолжает расти. Наше видение заключается в разработке вместе с нашими клиентами и сделать BTCX2 лучшей инвестиционную компанию. Наша цель состоит в том, чтобы построить хорошие отношения с вами, предоставляя вам высокое качество обслуживания.

BTCX2 стремится быть достойным доверием наших клиентов путем предоставления им услуг , которые являются экономически выгодными для них , и для создания осведомленности о надежной и высокорентабельной инвестиционной платформе среди наших клиентов по всему миру. Все , что вам нужно сделать , это сидеть и наслаждаться , как ваша прибыль растет на ежедневной основе.
Тарифные планы:



105% через 24 часа,общая ROI 105%

2% ежечасно в течении 80 часов,общая ROI 160%

200% через 100 часов,общая ROI 200%



Мин.депозит:0.001BTC
Платежная система:Bitcoin
Pеферальная программа:от 5%-15%(зависит от плана)
Работает онлайн поддержка
Тип выплат:автомат

SSL: COMODO RSA Domain Validation Secure Server CA
Registrar:NameCheap, Inc
Hosting: Dancom
Name Servers:
dns2.registrar-servers.com
dns1.registrar-servers.com


Ознакомиться с проектом

Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения!

Действует предложение по рефбеку своим рефералам 100% от 5% до 15%(в зависимости от плана) от суммы депозита
Моя реферальная ссылка: https://btcx2.org/?reference=59TDAE1897TS261I
Моя тема по реф.возврату: http://mmgp.ru/showthread.php?t=4640...1#post11265017.
Мой вклад:0.2BTC на второй план
Hash : c7246712b09b401eb71c1af4544b213f189b85f9be814ecad4 1c883a646de851

Важная информация если депозитный адрес у вас отображается большими символами,возьмите его правильный вариант в адресной строке!
Что бы получить рефские важно сделать переход,регистрацию и депозит!При повторном депозите,те же действия
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На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

BITGARDEN LTD - 7% в день - рефбек 5% от депа
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Последний раз редактировалось davidd; Сегодня в 15:21.
davidd на форуме  
Сказали спасибо:
Сергей Горин (Сегодня)
Старый Сегодня, 15:15
#2
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 19,305
Благодарностей: 11,073
УГ: 36
КП: 0.033
подарки
Re: BTCX2 - btcx2.org
а кабинета штоли нету?
__________________
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Нельзя дать всем всё, ибо всех - много, а всего - мало! (место под рекламу)
средник с депом в выплатах! интересный фаст!
kodyaich на форуме  
Старый Сегодня, 15:19
#3
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 05.02.2017
Сообщений: 38
Благодарностей: 3
УГ: 0
КП: 0.000
Re: BTCX2 - btcx2.org
меня такие блеклые безкабинетные проекты не привлекают. хорошей игры тут не ожидаю
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imr56 на форуме  
Старый Сегодня, 15:29
#4
Специалист
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.08.2016
Сообщений: 2,961
Благодарностей: 763
УГ: 6
КП: 0.089
подарки
Re: BTCX2 - btcx2.org
Неправильно генерируется адрес ВТС



добавлено через 3 минуты
Цитата:
Сообщение от imr56 Посмотреть сообщение
меня такие блеклые безкабинетные проекты не привлекают
ну в прошлый раз админ дал заработать 30% первым влошенцам. в этот видио не судьба поиграть
__________________
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Более 2-х лет стабильных выплат | Узнай куда я инвестирую
Тут будет профит. Игра начинается
Последний раз редактировалось ssergiuss; Сегодня в 15:32. Причина: Добавлено сообщение
ssergiuss на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:33
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