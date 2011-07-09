BTCX2 - btcx2.org

Мы сильны сторонники Bitcoin и blockchain технологии и надеемся внести свой вклад в максимально возможной степени, чтобы держать сообщество в живых и продолжает расти. Наше видение заключается в разработке вместе с нашими клиентами и сделать BTCX2 лучшей инвестиционную компанию. Наша цель состоит в том, чтобы построить хорошие отношения с вами, предоставляя вам высокое качество обслуживания.
BTCX2 стремится быть достойным доверием наших клиентов путем предоставления им услуг , которые являются экономически выгодными для них , и для создания осведомленности о надежной и высокорентабельной инвестиционной платформе среди наших клиентов по всему миру. Все , что вам нужно сделать , это сидеть и наслаждаться , как ваша прибыль растет на ежедневной основе.
Тарифные планы:
105% через 24 часа,общая ROI 105%
2% ежечасно в течении 80 часов,общая ROI 160%
200% через 100 часов,общая ROI 200%
Мин.депозит:0.001BTC
Платежная система:Bitcoin
Pеферальная программа:от 5%-15%(зависит от плана)
Работает онлайн поддержка
Тип выплат:автомат
SSL: COMODO RSA Domain Validation Secure Server CA
Registrar:NameCheap, Inc
Hosting: Dancom
Name Servers:
dns2.registrar-servers.com
dns1.registrar-servers.com
Важная информация если депозитный адрес у вас отображается большими символами,возьмите его правильный вариант в адресной строке!
Что бы получить рефские важно сделать переход,регистрацию и депозит!При повторном депозите,те же действия