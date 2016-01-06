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Pocket Gems, разрабочик War Dragons и Episode привлек 90 миллионов долларов

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Pocket Gems, разрабочик War Dragons и Episode привлек 90 миллионов долларов


Старт ап Pocket Gems с штаб квартирой в Сан-Франциско, Калифорния, занимающийся разработкой оригинальных мобильных игр и интерактивных развлечений, привлек финансирование в размере $90 миллионов долларов.

Финансирование поступило от компании Tencent. Tencent уже раннее инвестировал в Pocket Gems, владея 20% акций Pocket Gems, которые обошлись ему в 60 миллионов долларов. С учетом новой инвестиции общая доля Tencent в Pocket Gems составила 38%. В результате проведенных инвестиций Pocket Gems сохранили свое право на независимость, в то время как Tencent и Sequoia Capital остались в качестве миноритарных инвесторов.



Компания намерена использовать полученные средства для продвижения по всему миру своих продуктов Episode и War Dragons, а также для предстоящего запуска новой студии по созданию 3D-синхроннизированных многопользовательских мобильных игр для продвинутых геймеров. После нескольких лет подготовки, Pocket Gems в этом году планируют открыть новую студию.

Основаная в 2009 году и возглавляемая генеральным директором Бен Лю, Pocket Gems является разработчиком оригинальных мобильных игр и интерактивных развлечений. Рост компании происходит из-за преимуществ стратегии продвижения, используемой Pocket Gems для продвижения своих продуктов и за счет выпуска новых категорий игр. Основными катализаторами роста являются новые эпизоды большой мобильной интерактивной саги Episode, платформа которой включает более чем 55,000 различных историй, которые были просмотрены более 3 миллиардов раз, а также благодаря War Dragons, синхронизированной многопользовательской 3D игре для мобильных телефонов, основанной на собственном графическом движке Mantis.

Продукты Pocket Gems были скачаны более 300 миллионов раз на платформах iOS и Android.

Команда Pocket Gems насчитывает 200 человек.



Специально для mmgp.ru
Переведено по материалам
http://www.finsmes.com/2017/05/pocke...n-funding.html

100% уникальный текст
https://text.ru/antiplagiat/591988a0f1176
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Последний раз редактировалось veranika55; Сегодня в 15:06.
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