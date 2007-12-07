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ПАММ счет Premium Invest:8073279 (Forex4You)

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ПАММ счет Premium Invest:8073279 (Forex4You)
  1. Название ПАММ счета: Premium Invest - 8073279 [Forex4You]

  2. Информация о счете:
    • Дата создания счета: 15.09.2016
    • Валюта счета: USD
    • Максимальная просадка: 53
    • Капитал управляющего: 1000
    • Тип счета: pamm
  3. Оферта:
    • Вознаграждение управляющего от прибыли: 50 %
    • Минимальный размер инвестиций: 100.00 USD
    • Торговый период: 1 неделя
  4. Манименеджмент: Не указано

  5. Информация об управляющим:

  6. Мониторинг у брокера:
    страница счета

  7. Закрытые ПАММ счета: Неизвестно

Результаты
  • Результат: [01.09.2016 - 30.09.2016] : 3,53%
  • Результат: [01.10.2016 - 31.10.2016] : 1,97%
  • Результат: [01.11.2016 - 30.11.2016] : -22,98%
  • Результат: [01.12.2016 - 31.12.2016] : -27,75%
  • Результат: [01.01.2017 - 31.01.2017] : 24,24%
  • Результат: [01.02.2017 - 28.02.2017] : 38,46%
  • Результат: [01.03.2017 - 31.03.2017] : 24,74%
  • Результат: [01.04.2017 - 30.04.2017] : -3,51%
__________________
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