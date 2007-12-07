|
Сегодня, 15:33
|
Сегодня, 14:55
|
#1
|
Главный модератор
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Регистрация: 07.12.2007
Сообщений: 12,680
Благодарностей: 6,232
УГ: 1
|
ПАММ счет Premium Invest:8073279 (Forex4You)
- Название ПАММ счета: Premium Invest - 8073279 [Forex4You]
- Информация о счете:
- Дата создания счета: 15.09.2016
- Валюта счета: USD
- Максимальная просадка: 53
- Капитал управляющего: 1000
- Тип счета: pamm
- Оферта:
- Вознаграждение управляющего от прибыли: 50 %
- Минимальный размер инвестиций: 100.00 USD
- Торговый период: 1 неделя
- Манименеджмент: Не указано
- Информация об управляющим:
- Мониторинг у брокера:
страница счета
- Закрытые ПАММ счета: Неизвестно
- Результат: [01.09.2016 - 30.09.2016] : 3,53%
- Результат: [01.10.2016 - 31.10.2016] : 1,97%
- Результат: [01.11.2016 - 30.11.2016] : -22,98%
- Результат: [01.12.2016 - 31.12.2016] : -27,75%
- Результат: [01.01.2017 - 31.01.2017] : 24,24%
- Результат: [01.02.2017 - 28.02.2017] : 38,46%
- Результат: [01.03.2017 - 31.03.2017] : 24,74%
- Результат: [01.04.2017 - 30.04.2017] : -3,51%
|
|
Войдите
, чтобы оставить комментарий.
Сегодня, 15:33
|