Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Bit Transit - bittransit.biz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
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Старый Сегодня, 14:52
#1
Топ Мастер
 
Имя: Ярослав
Пол: Мужской
Возраст: 27
Адрес: Россия, Крым-Мяш.
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.06.2012
Сообщений: 13,692
Благодарностей: 5,980
УГ: 35
КП: 0.116
подарки
награды Волшебный горшочек 
Bit Transit - bittransit.biz
💚Привет Форумчане, Друзья!💚 Представляю хорошо подготовленный фаст с почасовым планом и выводом депо в любое время!
старт проекта: 15.05.2017

я не админ/создатель проекта.
тема не является призывом к каким либо действиям и создана в целях ознакомления.

О Проекте!
(гугл перевод)

Цитата:
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В BITTRANSIT ОБЩЕСТВА!

Большинство инвесторов, которые пытаются заработать на колебаниях Биткоина, имеют значительные убытки, из-за того, что они не обладают необходимыми знаниями и опытом работы с криптовалютами.
Инвестиционная компания BITTRANSIT Limited был создан опытными трейдерами, которые решили объединиться, чтобы организовать успешную торговлю и производство (майнинга) криптовалюты bitcoin. Компания имеет свою официальную деятельность и был зарегистрирован в Великобритании в 2017 году.
Сегодня мы ориентированы на активное развитие и, в частности, мы расширяем штат, внедрить новые стратегии торговли и майнинга Биткоинов, а также сотрудничаем с частными инвесторами.
Мы стараемся не только увеличить общую прибыльность компании, а также свести к минимуму риски, которые возникают в бизнесе на специализированных биржах Биткоин.
Прибыль компании формируется за счет торговли криптовалюты Биткоин и майнинг, так что даже в случае сильного снижения цен в этой цифровой валюты, мы покрываем неудачных торговых операций с прибыли, полученной от добычи полезных ископаемых.
Компания BITTRANSIT общества успешно работает и предоставляет возможность иметь доступ к стабильного и достаточного дохода для каждого инвестора, независимо от размера его капитала.
Все работы, связанные с торговля и майнинг bitcoin будет осуществляться в нашей компании, что можно просто инвестировать и получать справедливую прибыль.
✒Внимание!✒
Документация Проекта!


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⚡Маркетинг Проекта!⚡
Цитата:

3.60% в Сутки!
0.15% в Час!
План бессрочный!
Минимальный Депозит: 0.001 BTC
Максимальный Депозит: 5 BTC

4.08% в Сутки!
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4.56% в Сутки!
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План бессрочный!
Минимальный Депозит: 50.001 BTC
Максимальный Депозит: 100 BTC

7.92% в Сутки!
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Минимальный Депозит: 100.001 BTC
Максимальный Депозит: нет.

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Вывод депозита возможен в любой! момент с комиссией 5%!
Платёжные Системы!

Bitcoin
Минимальный Вывод
0.0005 BTC

Минималка!
0.001 BTC
Регламент Выплат!
Инстант!
Поддержка!
admin@bitransit.biz, форма контактов

Реферальная программа!
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Name Server: NS26.STRONGNS.NET
Name Server: NS9.STRONGNS.NET
Name Server: NS58.STRONGNS.NET
Created by Registrar: ENOM, LLC

Dates Created on 2017-03-30 - Expires on 2018-03-29 - Updated on 2017-05-10
IP Address 185.86.148.109 is hosted on a dedicated server Reverse IP
IP Location Sweden - Vastra Gotalands Lan - Goeteborg - Makonix Sia

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Регистрация в проектЕ!!!

Мой Депозит!

Цитата:
ОТПРАВЛЕНО
May 15 @ 01:51 PM
Кому:
1EGv6yfrzgMhFP8sqQhA79KMnzJUsbWpXc
От:
1BDSTMCDJFoK9W3Q8qgLzFJVWWG6hrmkAy
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pending
$100.82
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Ярослав Яценко на форуме  
Старый Сегодня, 14:58
#2
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 19,305
Благодарностей: 11,073
УГ: 36
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Re: Bit Transit - bittransit.biz
ярика давид покусал - тоже гриновую лицуху на битках приволок
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Нельзя дать всем всё, ибо всех - много, а всего - мало! (место под рекламу)
средник с депом в выплатах! интересный фаст!
Последний раз редактировалось kodyaich; Сегодня в 15:02.
kodyaich на форуме  
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Ярослав Яценко (Сегодня)
Старый Сегодня, 15:01
#3
Топ Мастер
 
Имя: Ярослав
Пол: Мужской
Возраст: 27
Адрес: Россия, Крым-Мяш.
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.06.2012
Сообщений: 13,692
Благодарностей: 5,980
УГ: 35
КП: 0.116
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Автор темы Re: Bit Transit - bittransit.biz
kodyaich, Зато с выводом депа)
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Ярослав Яценко на форуме  
Старый Сегодня, 15:04
#4
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 19,305
Благодарностей: 11,073
УГ: 36
КП: 0.033
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Re: Bit Transit - bittransit.biz
Цитата:
Сообщение от Ярослав Яценко Посмотреть сообщение
Зато с выводом депа)
за что за то? у давида они почти все такие же - наверно на одной фабрике затариваетесь
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Нельзя дать всем всё, ибо всех - много, а всего - мало! (место под рекламу)
средник с депом в выплатах! интересный фаст!
kodyaich на форуме  
Старый Сегодня, 15:09
#5
Топ Мастер
 
Имя: Ярослав
Пол: Мужской
Возраст: 27
Адрес: Россия, Крым-Мяш.
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.06.2012
Сообщений: 13,692
Благодарностей: 5,980
УГ: 35
КП: 0.116
подарки
награды Волшебный горшочек 
Автор темы Re: Bit Transit - bittransit.biz
Цитата:
Сообщение от kodyaich Посмотреть сообщение
за что за то?
кстати, депозит доступен к выводу через 24 Часа!
ну это логично же...
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Ярослав Яценко на форуме  
Старый Сегодня, 15:10
#6
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 19,305
Благодарностей: 11,073
УГ: 36
КП: 0.033
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Re: Bit Transit - bittransit.biz
а вот чего нет у давидовых - так это монов... что и печалит немеряно а тут с этим как будет?
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Нельзя дать всем всё, ибо всех - много, а всего - мало! (место под рекламу)
средник с депом в выплатах! интересный фаст!
kodyaich на форуме  
Старый Сегодня, 15:12
#7
Топ Мастер
 
Имя: Ярослав
Пол: Мужской
Возраст: 27
Адрес: Россия, Крым-Мяш.
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.06.2012
Сообщений: 13,692
Благодарностей: 5,980
УГ: 35
КП: 0.116
подарки
награды Волшебный горшочек 
Автор темы Re: Bit Transit - bittransit.biz
Цитата:
Сообщение от kodyaich Посмотреть сообщение
а тут с этим как будет?
я думаю появятся в скором времени
как говорится паровоз сам себя не толкает, угля надо накидывать)
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Ярослав Яценко на форуме  
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kodyaich (Сегодня)
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