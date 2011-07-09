Bit Transit - bittransit.biz

Большинство инвесторов, которые пытаются заработать на колебаниях Биткоина, имеют значительные убытки, из-за того, что они не обладают необходимыми знаниями и опытом работы с криптовалютами.
Инвестиционная компания BITTRANSIT Limited был создан опытными трейдерами, которые решили объединиться, чтобы организовать успешную торговлю и производство (майнинга) криптовалюты bitcoin. Компания имеет свою официальную деятельность и был зарегистрирован в Великобритании в 2017 году.
Сегодня мы ориентированы на активное развитие и, в частности, мы расширяем штат, внедрить новые стратегии торговли и майнинга Биткоинов, а также сотрудничаем с частными инвесторами.
Мы стараемся не только увеличить общую прибыльность компании, а также свести к минимуму риски, которые возникают в бизнесе на специализированных биржах Биткоин.
Прибыль компании формируется за счет торговли криптовалюты Биткоин и майнинг, так что даже в случае сильного снижения цен в этой цифровой валюты, мы покрываем неудачных торговых операций с прибыли, полученной от добычи полезных ископаемых.
Компания BITTRANSIT общества успешно работает и предоставляет возможность иметь доступ к стабильного и достаточного дохода для каждого инвестора, независимо от размера его капитала.
Все работы, связанные с торговля и майнинг bitcoin будет осуществляться в нашей компании, что можно просто инвестировать и получать справедливую прибыль.
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Dates Created on 2017-03-30 - Expires on 2018-03-29 - Updated on 2017-05-10
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