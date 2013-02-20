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Президент подпишет закон о 100% гарантии депозитных вкладов в госбанках

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Президент подпишет закон о 100% гарантии депозитных вкладов в госбанках

Президент Украины подпишет закон о 100% гарантии депозитных вкладов в государственных банках, а также он разъяснил из-за чего законопроект за который уже проголосовали еще в прошлом году до настоящего времени не был принят и не ветирован.

Президент Украины пообещал подписать законопроект о 100% гарантии депозитных вкладов во всех государственных банках Украины, такое заявление он сделал на проходящей пресс-конференции.

Также Петр Порошенко пояснил из-за чего законопроект No5553 за который уже проголосовали в Верховной Раде еще 20 декабря прошлого года до сих пор не был принят и не ветирован. На подписание законопроектов Конституцией Украины дается всего 15 дней.





Со слов финансовых аналитиков, данный законопроект был призван успокоить клиентов после национализации "Приватбанка", которые имеют депозитные вклады в этом банке.

По материалам: http://psm7.com/news/prezident-podpi...gosbankax.html

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Метки
вклады, депозит, депозиты, приватбанк, приватбанк обсуждение
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