Президент подпишет закон о 100% гарантии депозитных вкладов в госбанках

Президент Украины подпишет закон о 100% гарантии депозитных вкладов в государственных банках, а также он разъяснил из-за чего законопроект за который уже проголосовали еще в прошлом году до настоящего времени не был принят и не ветирован.
Президент Украины пообещал подписать законопроект о 100% гарантии депозитных вкладов во всех государственных банках Украины, такое заявление он сделал на проходящей пресс-конференции.
Также Петр Порошенко пояснил из-за чего законопроект No5553 за который уже проголосовали в Верховной Раде еще 20 декабря прошлого года до сих пор не был принят и не ветирован. На подписание законопроектов Конституцией Украины дается всего 15 дней.
Со слов финансовых аналитиков, данный законопроект был призван успокоить клиентов после национализации "Приватбанка", которые имеют депозитные вклады в этом банке.
По материалам: http://psm7.com/news/prezident-podpi...gosbankax.html