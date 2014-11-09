Золотовалютные резервы Украины не принадлежат Украине.

Новостюшка довольно-таки старая, но ранее мной (через поиск) в новостях не увиденная.
Посредством своей страницы в социальной сети бывший глава Нацбанка Украины (при Януковиче рулил) С. Арбузов сообщил, что золотовалютные резервы Украины, которые сейчас составляют немного более семнадцати миллиардов долларов, примерно на три четверти состоят из выданных МВФ'ом кредитов.
Цитата:
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Главный игрок, влияющий на объем резервов — все тот же Фонд. От его траншей зависит помощь ЕС и других доноров. Причем радужные мечты правительства и НБУ он во внимание не принимает. К примеру, в марте 2015 объем валовых резервов 2016 года планировался на уровне $25,4 млрд., а чистых — $8,6 млрд. В реальности — $15,5 и $4,2 млрд. Фонд давно понял, что деньги давать нужно только в том объеме, чтобы страна не мешала жить более успешным соседям. И не больше. А для резко сузившегося внешнеторгового оборота вполне достаточно $15-17 млрд
Цитата по Арбузову.
Возможно фейк, возможно, попытка получить еще чуток пиара от политика, семимильными шагами стремящегося к выходу в тираж. Однако если он прав, дела самой свидомой части планеты весьма печальны.
по материалам отсюда
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