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Золотовалютные резервы Украины не принадлежат Украине.

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Старый Сегодня, 14:19
#1
Интересующийся
 
Имя: Роман
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 33
Благодарностей: 8
УГ: 0
КП: 0.000
Золотовалютные резервы Украины не принадлежат Украине.
Новостюшка довольно-таки старая, но ранее мной (через поиск) в новостях не увиденная.

Посредством своей страницы в социальной сети бывший глава Нацбанка Украины (при Януковиче рулил) С. Арбузов сообщил, что золотовалютные резервы Украины, которые сейчас составляют немного более семнадцати миллиардов долларов, примерно на три четверти состоят из выданных МВФ'ом кредитов.

Цитата:
Главный игрок, влияющий на объем резервов — все тот же Фонд. От его траншей зависит помощь ЕС и других доноров. Причем радужные мечты правительства и НБУ он во внимание не принимает. К примеру, в марте 2015 объем валовых резервов 2016 года планировался на уровне $25,4 млрд., а чистых — $8,6 млрд. В реальности — $15,5 и $4,2 млрд. Фонд давно понял, что деньги давать нужно только в том объеме, чтобы страна не мешала жить более успешным соседям. И не больше. А для резко сузившегося внешнеторгового оборота вполне достаточно $15-17 млрд
Цитата по Арбузову.

Возможно фейк, возможно, попытка получить еще чуток пиара от политика, семимильными шагами стремящегося к выходу в тираж. Однако если он прав, дела самой свидомой части планеты весьма печальны.

по материалам отсюда.
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Рэй Соло на форуме  
Старый Сегодня, 14:41
#2
Интересующийся
 
Имя: Варон
Пол: Мужской
Возраст: 36
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 08.04.2017
Сообщений: 56
Благодарностей: 6
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Золотовалютные резервы Украины не принадлежат Украине.
Очень вероятно что не фейк. На самом деле все на бумаге. Уверен, когда дойдет до дела, окажется, что есть только пачка расписок)
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VaRDaR вне форума  
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