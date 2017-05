Биофармацевтическая компания Genoa Pharmaceuticals привлекла $62 млн в серии А Биофармацевтическая компания Genoa Pharmaceuticals привлекла $62 млн в серии А.





Сиэтл, Вашингтон - 15 мая 2017 - Genoa Pharmaceuticals, Inc., биофармацевтическая компания, ориентированная на разработки усовершенствованных методов лечения идиопатического легочного фиброза и других тяжелых легочных заболеваний, объявила о завершении финансирования серии А в размере $ 62 млн.



Инвесторами выступили Ранее, в той же серии А, инвесторами выступали: Novo AS, RiverVest Venture Partners и TPG Biotech.





Одновременно с финансированием в состав совета директоров вошли венчурные капиталисты Кетан Патель, М.Д., Навид Сиддики М.Д., кандидат технических наук Тиба Айнечи, Найл О'Доннелл, доктор философии и Хизер Престон, M.Д. Джонатан Лефф, M.D, бывший исполнительный вице-президент по исследованиям и разработкам InterMune.



Брюс Монтгомери, назначенный главным исполнительным директором будет руководить клиническими разработками из офиса в Сиэтле. Основатель и изобретатель, Марк Сербер, ответственный за организацию финансирования также назван главным научным сотрудником компании. Он возглавит офис в Сан-Диего, сосредоточив внимание на Aerodone™, доклинических исследованиях и разработках.



Доктор Сербер:

Цитата: Помимо развития нашего раннего этапа, благодаря этому финансированию и нашей команде разработчиков, у нас есть средства и опыт на тестирование Aerodone ™ для лечения идиопатического легочного фиброза в ходе клинических испытаний 2-й фазы. Несмотря на одобрение двух лекарств, идиопатический легочный фиброз остается смертельным заболеванием с существенной неудовлетворенной потребностью в улучшении переносимости и эффективности лекарст. Благодаря ингаляционному подходу мы полны энтузиазма, что именно этот способ лечения удовлетворит все эти потребности и улучшит жизнь пациентов.

Цитата: Улучшенные системные препараты для целенаправленной доставки лекарств в легкие путем ингаляции, успешно улучшили эффективность и снизили системные неблагоприятные эффекты как при астме, так и при хронических обструктивных болезнях легких. Мы надеемся добиться тех же результатов с пирфенидоном (прим. автора: лекарственный препарат). О Genoa Pharmaceuticals



Genoa Pharmaceuticals является биофармацевтической компанией, специализирующейся на разработке усовершенствованных методов лечения идиопатического легочного фиброза и других тяжелых легочных заболеваний. Ведущая программа Genoa Pharmaceuticals - Aerodone ™ (доставка пирфенидона путем ингаляций), компания планирует приступить к клиническим испытаниям уже к концу текущего года.



Клиническая потребность

Идиопатический легочный фиброз является смертельным заболеванием легких характеризующееся прогрессирующим рубцеванием, что приводит в негодность работу легких и дыхательных путей. Лечение данной болезни имеет много побочных и остаточных явлений, что снижает эффективность и самого лечения. Лекарственные препараты для лечения идиопатического легочного фиброза давно требуют модернизации.



Преимущество ингаляций в лечении

Хотя употребление пирфенидона направлено на замедление развития болезни, в целом, это слабый лекарственный препарат, требующий больших доз приема. К сожалению, при приеме пирфенидона орально, попадая в кровь человека, лекарство вызывает существенные побочные эффекты, также оральный способ приема ограничивает доставку самого лекарства в легкие. Минимизировать недостатки лечения можно доставляя лечащее вещество непосредственно в легкие путем ингаляции. Genoa Pharmaceuticals разработала собственную рецептуру пирфенидона (Aerodone™) в виде ингаляций и аэрозоля. Таким образом, употребление малых доз лекарства открывают большую перспективу в доставке пирфенидона непосредственно в легкие, избегая побочных эффектов.



Ранее компания получила инвестиции на свои разработки в размере $2,18 млн.

На данный момент общая сумма инвестиций в разработку лекарства составляет $64,18 млн.





Перевод специально для mmgp.ru:

