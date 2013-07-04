Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
На сувениры MMGP не нужно тратить деньги - купите их за поинты
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 410,794 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Биофармацевтическая компания Genoa Pharmaceuticals привлекла $62 млн в серии А

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Кто станет "Бизнес-леди MMGP-2017" ($2295)? - Не пропусти онлайн-награждение участниц!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:33
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 14:16
#1
 
Имя: SVETLANA
Пол: Женский
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 04.07.2013
Сообщений: 4,672
Благодарностей: 4,499
УГ: 3
КП: 0.580
подарки
награды Волшебный горшочек 
Биофармацевтическая компания Genoa Pharmaceuticals привлекла $62 млн в серии А
Биофармацевтическая компания Genoa Pharmaceuticals привлекла $62 млн в серии А.


Сиэтл, Вашингтон - 15 мая 2017 - Genoa Pharmaceuticals, Inc., биофармацевтическая компания, ориентированная на разработки усовершенствованных методов лечения идиопатического легочного фиброза и других тяжелых легочных заболеваний, объявила о завершении финансирования серии А в размере $ 62 млн.

Инвесторами выступили F-Prime Capital Partners, специализирующийся на инвестициях в области здравоохранения и биотехнологий и частная акционерная компания по управлению активами Edmond de Rothschild Investment Partners. Ранее, в той же серии А, инвесторами выступали: Novo AS, RiverVest Venture Partners и TPG Biotech.


Одновременно с финансированием в состав совета директоров вошли венчурные капиталисты Кетан Патель, М.Д., Навид Сиддики М.Д., кандидат технических наук Тиба Айнечи, Найл О'Доннелл, доктор философии и Хизер Престон, M.Д. Джонатан Лефф, M.D, бывший исполнительный вице-президент по исследованиям и разработкам InterMune.

Брюс Монтгомери, назначенный главным исполнительным директором будет руководить клиническими разработками из офиса в Сиэтле. Основатель и изобретатель, Марк Сербер, ответственный за организацию финансирования также назван главным научным сотрудником компании. Он возглавит офис в Сан-Диего, сосредоточив внимание на Aerodone™, доклинических исследованиях и разработках.

Доктор Сербер:
Цитата:
Помимо развития нашего раннего этапа, благодаря этому финансированию и нашей команде разработчиков, у нас есть средства и опыт на тестирование Aerodone ™ для лечения идиопатического легочного фиброза в ходе клинических испытаний 2-й фазы. Несмотря на одобрение двух лекарств, идиопатический легочный фиброз остается смертельным заболеванием с существенной неудовлетворенной потребностью в улучшении переносимости и эффективности лекарст. Благодаря ингаляционному подходу мы полны энтузиазма, что именно этот способ лечения удовлетворит все эти потребности и улучшит жизнь пациентов.
Доктор Монтгомери:
Цитата:
Улучшенные системные препараты для целенаправленной доставки лекарств в легкие путем ингаляции, успешно улучшили эффективность и снизили системные неблагоприятные эффекты как при астме, так и при хронических обструктивных болезнях легких. Мы надеемся добиться тех же результатов с пирфенидоном (прим. автора: лекарственный препарат).
О Genoa Pharmaceuticals

Genoa Pharmaceuticals является биофармацевтической компанией, специализирующейся на разработке усовершенствованных методов лечения идиопатического легочного фиброза и других тяжелых легочных заболеваний. Ведущая программа Genoa Pharmaceuticals - Aerodone ™ (доставка пирфенидона путем ингаляций), компания планирует приступить к клиническим испытаниям уже к концу текущего года.

Клиническая потребность
Идиопатический легочный фиброз является смертельным заболеванием легких характеризующееся прогрессирующим рубцеванием, что приводит в негодность работу легких и дыхательных путей. Лечение данной болезни имеет много побочных и остаточных явлений, что снижает эффективность и самого лечения. Лекарственные препараты для лечения идиопатического легочного фиброза давно требуют модернизации.

Преимущество ингаляций в лечении
Хотя употребление пирфенидона направлено на замедление развития болезни, в целом, это слабый лекарственный препарат, требующий больших доз приема. К сожалению, при приеме пирфенидона орально, попадая в кровь человека, лекарство вызывает существенные побочные эффекты, также оральный способ приема ограничивает доставку самого лекарства в легкие. Минимизировать недостатки лечения можно доставляя лечащее вещество непосредственно в легкие путем ингаляции. Genoa Pharmaceuticals разработала собственную рецептуру пирфенидона (Aerodone™) в виде ингаляций и аэрозоля. Таким образом, употребление малых доз лекарства открывают большую перспективу в доставке пирфенидона непосредственно в легкие, избегая побочных эффектов.

Ранее компания получила инвестиции на свои разработки в размере $2,18 млн.
На данный момент общая сумма инвестиций в разработку лекарства составляет $64,18 млн.


Перевод специально для mmgp.ru: Business Wire
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Новости хайп индустрии,повышенные рефбеки и страховки на HyipStat.top
Hyip-Cruiser.com - Лучшие рефбэки,автобонусы,еще бонусы, страховки, компенсации.
lannna на форуме  
Ответить
Метки
бизнес, инвестиции, инвесторы, медицина, технологии
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:33
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Компания Tubi TV привлекла $ 20 млн финансирования Lonsdayl Горячие новости 12 Вчера 16:14
IceKredit привлекла $ 16 млн в серии А для финансирования МСП Lonsdayl Новости в мире финансов и инвестиций 0 24.04.2017 23:59
Компания BioProtect привлекла $3,5 млн на шар-имплантат forfor Новости в мире финансов и инвестиций 0 14.04.2017 17:38
Lystable для фрилансеров привлекла $ 10 млн дополнительного финансирования серии А Lonsdayl Новости в мире финансов и инвестиций 0 23.03.2017 20:55
Биофармацевтическая компания Intarcia Therapeutics привлекла $206 млн инвестиций CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 1 30.12.2016 19:26

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар NETWEB-monitor
Inc-tur.com - Inc-tur
От NETWEB-monitor в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
wotp.global - рефбек до 90%
От Angero в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватар Save83
Сырьевой индекс Bloomberg рухнул до минимума с 1999 года
От Save83 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Учебное пособие "Ставки на футбол. Доматчевый анализ"
От gambmanager в разделе «Системы и стратегии»
Аватар Magnatmen
Apple-town.biz - Ваши яблоки - Ваши деньги
От Magnatmen в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
RFG - rus-fin-group.com
От Фридрих Нитцше в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
410,794
Тем
469,603
Сообщений
11,605,697

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube