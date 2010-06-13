Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Суть БИТКОЙНА и все об электронных финансах

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Криптовалюты. Обсуждение теоретических вопросов.
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Старый Сегодня, 14:00
#1
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Суть БИТКОЙНА и все об электронных финансах
моё мнение:
в буквах псевдо-якобы-лже-квази-недо-крипто-"валюта"
лишние буквы: "валюта"

и напоминаю: кроме bitcoin созданы тысячи поделок
и каждый может создать свою крипту

сфинкс на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:02
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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