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ЦБ отозвал лицензии у двух московских банков

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ЦБ отозвал лицензии у двух московских банков
Центробанк отозвал лицензии у двух московских банков — "Информпрогресса" и "Интеркоопбанка".

В регуляторе пояснили, что банк "Информпрогресс" был ориентирован на обслуживание интересов собственников, при этом организация размещала деньги в активы низкого качества и неадекватно оценивала взятые на себя риски. В результате, по данным ЦБ, размер собственных средств организации снизился ниже зарегистрированного уставного капитала.

"Банк России неоднократно применял в отношении кредитной организации меры надзорного реагирования, включая ограничения на привлечение вкладов населения", — отметили в Центробанке, добавив, что руководство банка не приняло необходимых мер по нормализации работы.

В свою очередь, "Интеркоопбанк" попал в поле зрения регулятора из-за сомнительных операций, связанных с обналичиванием и выводом денежных средств за рубеж по сделкам с ценными бумагами.

Оба банка являются участниками системы страхования вкладов. На момент отзыва лицензии "Информпрогресс" занимал 575-е место в банковской системе страны, а "Интеркоопбанк" располагался на 573-й строчке рейтинга.

Источник: Риа новости
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