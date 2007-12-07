ЦБ отозвал лицензии у двух московских банков

Центробанк отозвал лицензии у двух московских банков — "Информпрогресса
" и "Интеркоопбанка
".
В регуляторе пояснили, что банк "Информпрогресс
" был ориентирован на обслуживание интересов собственников, при этом организация размещала деньги в активы низкого качества и неадекватно оценивала взятые на себя риски. В результате, по данным ЦБ, размер собственных средств организации снизился ниже зарегистрированного уставного капитала.
"Банк России неоднократно применял в отношении кредитной организации меры надзорного реагирования, включая ограничения на привлечение вкладов населения", — отметили в Центробанке, добавив, что руководство банка не приняло необходимых мер по нормализации работы.
В свою очередь, "Интеркоопбанк
" попал в поле зрения регулятора из-за сомнительных операций, связанных с обналичиванием и выводом денежных средств за рубеж по сделкам с ценными бумагами.
Оба банка являются участниками системы страхования вкладов. На момент отзыва лицензии "Информпрогресс" занимал 575-е
место в банковской системе страны, а "Интеркоопбанк" располагался на 573-й
строчке рейтинга.
Источник: Риа новости