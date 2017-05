OPLOTT



The Token Fund - фонд от российских предпринимателей, торгующий криптоактивами



Сообщается, что несколько российских бизнесменов запустили проект "



Основателем этого фонда, который будет помогать любому желающему инвестировать в столь популярные сейчас криптоактивы выступил г-н Владимир Смеркис - это бывший топ-менеджер Mail.ru Group. Удобный интерфейс запущенного ресурса помогает даже новичку подобрать себе подходящие криптоактивы и начать реально вкладывать деньги с целью извлечения прибыли. Шаги, которые необходимо совершить, чтобы ваши средства начали на вас работать практически все те же самые, как и обычных "классических" биржевых инвестиционных фондах. Паи можно купить в упрощенном порядке (т.е. клиенту фонда нужно будет купить долю в портфеле The Token Fund, "токен") и что еще важно, то управление фондом "максимально автоматизировано".



Токены в этом фонде сейчас возможно купить лишь за свои биткоины или эфиры (ETH). Также участник может в любую минуту продать ранее купленный токен, что согласитесь очень удобно. Вывод средств тоже осуществляется только в биткоинах или эфире.



Портфель представленного фонда включает в себя следующие криптовалюты:Bitcoin (сейчас это почти 42% об общего объема активов в фонде), Ethereum (18,7%), Dash, Monero, Zcash, Ripple, Waves, Humaniq, а также другие и всего на данное время пока в The Token Fund задействовано 11 разных криптовалют.



И как прокомментировал для журналистов сам г-н Смеркис: "Для участников мы не даём доступ к биржам и у нас нельзя взять и просто приобрести биткоины как в обменнике. Однако участники доверяют нам управление своими средствами, которые мы инвестируем в выбранные нами блокчейн-проекты".



Кстати, формирование портфеля этого фонда происходит в ручном режиме и делается это как минимум один раз в сутки. Принятие решений по замене одной криптовалюты на другу принимается под ответственность менеджеров и советников фонда. Все процессы внутри фонда осуществляются с помощью "умных контрактов" на платформе Ethereum. При этом все пользователи видят кошельки друг друга и это не даёт возможности злоупотреблять активами фонда.



The Token Fund официально стартовал 24 марта 2017 года и сейчас уже аккумулировал активов на сумму 450 000 долл. США и пока доходность в долл. США - 113,99%. К настоящему моменту большая часть клиентов фонда это участники из стран Европы, однако теперь фонд обратил свой взор и на российских клиентов тоже. Надеемся, что удачно...



