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The Token Fund - фонд от российских предпринимателей, торгующий криптоактивами

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#1
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The Token Fund - фонд от российских предпринимателей, торгующий криптоактивами


Сообщается, что несколько российских бизнесменов запустили проект "The Token Fund" предлагающий решение для инвесторов, ищущих несложные пути для своего инвестирования. Рабочими языками сайта проекта являются как английский так и русский.

Основателем этого фонда, который будет помогать любому желающему инвестировать в столь популярные сейчас криптоактивы выступил г-н Владимир Смеркис - это бывший топ-менеджер Mail.ru Group. Удобный интерфейс запущенного ресурса помогает даже новичку подобрать себе подходящие криптоактивы и начать реально вкладывать деньги с целью извлечения прибыли. Шаги, которые необходимо совершить, чтобы ваши средства начали на вас работать практически все те же самые, как и обычных "классических" биржевых инвестиционных фондах. Паи можно купить в упрощенном порядке (т.е. клиенту фонда нужно будет купить долю в портфеле The Token Fund, "токен") и что еще важно, то управление фондом "максимально автоматизировано".

Токены в этом фонде сейчас возможно купить лишь за свои биткоины или эфиры (ETH). Также участник может в любую минуту продать ранее купленный токен, что согласитесь очень удобно. Вывод средств тоже осуществляется только в биткоинах или эфире.

Портфель представленного фонда включает в себя следующие криптовалюты:Bitcoin (сейчас это почти 42% об общего объема активов в фонде), Ethereum (18,7%), Dash, Monero, Zcash, Ripple, Waves, Humaniq, а также другие и всего на данное время пока в The Token Fund задействовано 11 разных криптовалют.

И как прокомментировал для журналистов сам г-н Смеркис: "Для участников мы не даём доступ к биржам и у нас нельзя взять и просто приобрести биткоины как в обменнике. Однако участники доверяют нам управление своими средствами, которые мы инвестируем в выбранные нами блокчейн-проекты".

Кстати, формирование портфеля этого фонда происходит в ручном режиме и делается это как минимум один раз в сутки. Принятие решений по замене одной криптовалюты на другу принимается под ответственность менеджеров и советников фонда. Все процессы внутри фонда осуществляются с помощью "умных контрактов" на платформе Ethereum. При этом все пользователи видят кошельки друг друга и это не даёт возможности злоупотреблять активами фонда.

The Token Fund официально стартовал 24 марта 2017 года и сейчас уже аккумулировал активов на сумму 450 000 долл. США и пока доходность в долл. США - 113,99%. К настоящему моменту большая часть клиентов фонда это участники из стран Европы, однако теперь фонд обратил свой взор и на российских клиентов тоже. Надеемся, что удачно...


По материалам источник

https://text.ru/antiplagiat/591971983c5fa
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Последний раз редактировалось OPLOTT; Сегодня в 13:29.
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