Стартап-компания Axoni специализирующаяся на блокчейн получила $20 млн инвестиций

Очередные инвестиции поступили в стартап Axoni
Очередной финансовый гигант с Уолл-стрит стал инвестором стартапа основанного на технологии блокчейн Axoni. В рамках очередного сбора средств к инвесторам присоединилась компания Citi, и суммарная капитализация стартапа превысила 20 миллионов долларов.
Раннее стартап уже получил инвестиции от Andreessen Horowitz, F-Prime Capital, Thomson Reuters, Goldman Sachs, JPMorgan, NEX Group и Wells Fargo, а теперь в этот список вошла и Citi.
Стартап команда Axoni основывается на разработке блокчейн технологий. База команды находится в американском городе Нью-Йорк, где и проходят главные исследования по внедрении блокчейна в технологию распределения регистра. Технология применяется на финансовых торговых рынках. Компания Citi инвестирующая в стартап занимается обработкой цикла жизни акций для свопов вне биржи. Так же один из проектов является анализ и проверка ПО распределения регистров, которая основана на блокчейне R3. Благодаря новым инвестициям Axoni может приступить к реализации и расширить цели стартапа. Инвестиции от Citi будут направлены исключительно на цели связанные с деятельностью инвестора, которые тонко переплетаются с работой стартапа.
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Специально для mmgp.ru