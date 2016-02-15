Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Сколько сообщений нужно написать на MMGP, чтобы купить автомобиль?
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 410,786 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Стартап-компания Axoni специализирующаяся на блокчейн получила $20 млн инвестиций

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Кто станет "Бизнес-леди MMGP-2017" ($2295)? - Не пропусти онлайн-награждение участниц!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:02
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 13:09
#1
  • STARTAPer •
Премиум
 
Аватар BiziAlen
 
Имя: Aleksandr
Пол: Мужской
Возраст: 27
Адрес: Любин
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.11.2016
Сообщений: 1,358
Благодарностей: 756
УГ: 53
КП: 0.615
подарки
Стартап-компания Axoni специализирующаяся на блокчейн получила $20 млн инвестиций


Очередные инвестиции поступили в стартап Axoni

Очередной финансовый гигант с Уолл-стрит стал инвестором стартапа основанного на технологии блокчейн Axoni. В рамках очередного сбора средств к инвесторам присоединилась компания Citi, и суммарная капитализация стартапа превысила 20 миллионов долларов.

Раннее стартап уже получил инвестиции от Andreessen Horowitz, F-Prime Capital, Thomson Reuters, Goldman Sachs, JPMorgan, NEX Group и Wells Fargo, а теперь в этот список вошла и Citi.

Стартап команда Axoni основывается на разработке блокчейн технологий. База команды находится в американском городе Нью-Йорк, где и проходят главные исследования по внедрении блокчейна в технологию распределения регистра. Технология применяется на финансовых торговых рынках. Компания Citi инвестирующая в стартап занимается обработкой цикла жизни акций для свопов вне биржи. Так же один из проектов является анализ и проверка ПО распределения регистров, которая основана на блокчейне R3. Благодаря новым инвестициям Axoni может приступить к реализации и расширить цели стартапа. Инвестиции от Citi будут направлены исключительно на цели связанные с деятельностью инвестора, которые тонко переплетаются с работой стартапа.

Уникальность текста: 100%
Специально для mmgp.ru
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Регистрируйся на MMGP и получай звонкую монету в кармане:)
BiziAlen на форуме  
Ответить
Метки
blockchain, инвестиции, стартап
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:02
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Блокчейн-стартап Axoni подтвердил получение $18 млн инвестиций pilot10 Новости в мире финансов и инвестиций 1 23.12.2016 05:24
Блокчейн-стартап Axoni получит инвестиции от ведущих банков мира Сергей Горин Новости криптовалют 0 20.12.2016 15:57
Технология блокчейн получила $300 млн инвестиций seter Новости в мире финансов и инвестиций 1 17.08.2016 12:38
Компания Elliptic занимающаяся блокчейн-безопасностью собрала $5 млн инвестиций bizneser Новости в мире финансов и инвестиций 0 21.03.2016 21:04
Компания Mobify, купившая украинский стартап Jeapie, получила $10 млн инвестиций Alex356 Новости в мире финансов и инвестиций 0 15.02.2016 12:01

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Pyxismoney-pyxismoney.com
От Angel-monitor в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Стартап анализа компьютерных данных Arcadia Data привлек 11,5 млн долларов
От Anastasia Kochetkova в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Alcest
Разработчкик SaaS-платформы для записи к парикмахеру Planity, привлек $1.5 млн
От Alcest в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар x66
Обмен Privat24 на PerfectMoney c доплатой
От x66 в разделе «Архив: Обмен электронных валют»
Аватар pooh95
CEO Basecamp Джейсон Фрид назвал 20 плюшек, которыми балуют сотрудников компании
От pooh95 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Попытка не пытка
От KoolThing в разделе «Прогнозы»
.     
Пользователей
410,786
Тем
469,593
Сообщений
11,605,181

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube