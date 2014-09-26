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bitsgame.ru - BITS GAME

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Кто станет "Бизнес-леди MMGP-2017" ($2295)? - Не пропусти онлайн-награждение участниц!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
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Как на одной публикации заработать $100
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Старый Сегодня, 13:00
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 15,786
Благодарностей: 98
УГ: 6
КП: 0.049
bitsgame.ru - BITS GAME
Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 15.05.2017




Цитата:
BITS GAME - экономический онлайн-проект, с помощью которого пользователи могут увеличить свой капитал, получая удовольствие от процесса игры!
Об игре:

В игре вы можете приобрести различные технические устройства, которые будут приносить вам прибыль.


МАРКЕТИНГ:


Калькулятор
Стоимость: 1 000 бит
Прибыль: 25 бит/день
Окупаемость: 40 дней

Телефон
Стоимость: 7 500 бит
Прибыль: 250 бит/день
Окупаемость: 30 дней

Компьютер
Стоимость: 25 000 бит
Прибыль: 1 000 бит/день
Окупаемость: 25 дней

Ноутбук
Стоимость: 110 000 бит
Прибыль: 5 500 бит/день
Окупаемость: 20 дней

Сеть
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Сервер
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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