bitsgame.ru - BITS GAME

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 15.05.2017
Об игре:
Цитата:
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BITS GAME - экономический онлайн-проект, с помощью которого пользователи могут увеличить свой капитал, получая удовольствие от процесса игры!
В игре вы можете приобрести различные технические устройства, которые будут приносить вам прибыль.
МАРКЕТИНГ:
Калькулятор
Стоимость: 1 000 бит
Прибыль: 25 бит/день
Окупаемость: 40 дней
Телефон
Стоимость: 7 500 бит
Прибыль: 250 бит/день
Окупаемость: 30 дней
Компьютер
Стоимость: 25 000 бит
Прибыль: 1 000 бит/день
Окупаемость: 25 дней
Ноутбук
Стоимость: 110 000 бит
Прибыль: 5 500 бит/день
Окупаемость: 20 дней
Сеть
Стоимость: 240 000 бит
Прибыль: 16 000 бит/день
Окупаемость: 15 дней
Сервер
Стоимость: 500 000 бит
Прибыль: 50 000 бит/день
Окупаемость: 10 дней
Бонусы:
"Калькулятор" приносящий Вам доход, в подарок при регистрации!
Реферальная программа:
Реферальное вознаграждение 20%!
Платежные системы:
Payeer
Мой вклад: