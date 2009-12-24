$42 тысячи за вирус

Создатели вируса WannaCry получили от своих жертв $42 тыс. Об этом сообщает The Times со ссылкой на данные платежей.
Хакеры требовали от своих жертв выкупа в $300 в биткоинах для разблокировки системы. По данным отслеживающей биткоин-платежи организации Elliptic, злоумышленникам уже было сделано 110 переводов, в результате которых они получили около $42 тыс. (23,5 биткоина). Мошенники пока не пытаются снять поступившие им деньги.
Ранее глава Европола Роб Уэйнрайт сообщил об угрозе новых кибератак. Он отметил, что количество пострадавших от вируса-шифровальщика WannaCry компьютеров растет, и многие могут обнаружить заражение компьютеров, когда придут в понедельник на работу и включат их.
Напомним, массовое заражение компьютеров вирусом, вымогающим деньги, было зафиксировано 12 мая почти в 100 странах и сильнее всего затронуло Россию. В России вирус угрожал электронным системам МВД, РЖД, Сбербанка и ряда телекоммуникационных компаний.
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