Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Оплачивай общение по мобильному общением на mmgp!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 410,774 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

$42 тысячи за вирус

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Кто станет "Бизнес-леди MMGP-2017" ($2295)? - Не пропусти онлайн-награждение участниц!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:31
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 11:10
#1
Инвестирую в ICE FX
Форекс-блогер
 
Аватар Ratatara
 
Имя: Наталья
Пол: Женский
Адрес: Россия
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 22.01.2010
Сообщений: 9,416
Благодарностей: 6,879
УГ: 36
Записей в FX-блоге: 1394
Подписок: 12
КП: 0.260
подарки
награды Волшебный горшочек 
$42 тысячи за вирус
Создатели вируса WannaCry получили от своих жертв $42 тыс. Об этом сообщает The Times со ссылкой на данные платежей.

Хакеры требовали от своих жертв выкупа в $300 в биткоинах для разблокировки системы. По данным отслеживающей биткоин-платежи организации Elliptic, злоумышленникам уже было сделано 110 переводов, в результате которых они получили около $42 тыс. (23,5 биткоина). Мошенники пока не пытаются снять поступившие им деньги.

Ранее глава Европола Роб Уэйнрайт сообщил об угрозе новых кибератак. Он отметил, что количество пострадавших от вируса-шифровальщика WannaCry компьютеров растет, и многие могут обнаружить заражение компьютеров, когда придут в понедельник на работу и включат их.

Напомним, массовое заражение компьютеров вирусом, вымогающим деньги, было зафиксировано 12 мая почти в 100 странах и сильнее всего затронуло Россию. В России вирус угрожал электронным системам МВД, РЖД, Сбербанка и ряда телекоммуникационных компаний.

источник
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

NEW!!! - Студия создания HYIP: Низкие цены, VIP-программа! EV SSL за 550$
PROFIT-HUNTERS.BIZ: возврат потерь в хайпах! Лучший рефбек, оплата за активность!
Ларисины инвест проекты, присоединяйтесь :)| Как я делаю ДЕНЬГИ ИЗ ВОЗДУХА
<<=СДАЮ!
Ratatara на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:31
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Новый вирус nlobp Список интернет мошенников 3 30.04.2016 13:14
Партнерка - вирус! theproject Список проблемных/неактивных/закрытых программ 11 25.11.2010 20:50
Вирус AH1N1 polaks Курилка 26 10.04.2010 21:26
SOS вирус на сайте Атол Сайтостроение: общий форум 7 24.12.2009 17:41

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
WMID 143116693929 прием лимитов доверия
От e-ex в разделе «Архив: Прием лимитов доверия»
Аватара нет
ФАС хочет разделить крепкий алкоголь на две ценовые категории
От Dmitriy News в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
ПАММ-счет TP33: 4451 (Privatefx.com)
От Serbinito в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватара нет
Акцизы на табак будут расти
От Милаф в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Naale
AmInv - aminv.biz
От Naale в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар nlobp
MiniTake - minitake.com (Китай: Разное)
От nlobp в разделе «Интернет-магазины»
.     
Пользователей
410,774
Тем
469,577
Сообщений
11,604,800

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube