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Toyota вложит 40 млн иен в разработку летающего автомобиля Skydrive

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Toyota вложит 40 млн иен в разработку летающего автомобиля Skydrive


Toyota объявила, что в течение трех лет вложит 40 млн иен ($375 000) в проект Cartivator по разработке летающего автомобиля Skydrive, передает UPI. Проект на добровольных началах запустили 30 сотрудников Toyota, до сих пор он финансировался в основном через краудфандинг. Теперь Toyota объявила, что поддержать Cartivator согласились 15 компаний, входящих в группу. «Успешного развития не будет, если мы будем ждать, чтобы дать денег, только когда технология будет готова», – заявил президент компании Такэси Утиямада.

Создатели Skydrive называют его самым маленьким летающим автомобилем в мире. Его длина составляет 2,9 м (9,5 фута), ширина – 1,3 м (4,3 фута). У него три колеса и четыре ротора по периметру корпуса, предполагается, что он будет летать, как квадрокоптер, развивая скорость до 100 км/ч и поднимаясь на высоту до 10 м. Разработчики Skydrive надеются продемонстрировать его полет на церемонии зажжения олимпийского огня на летних Играх 2020 г. в Токио. Первый пилотируемый полет запланирован на конец 2018 г.

В апреле 2017 г. Uber объявил, что планирует запустить услугу летающего такси в Далласе и Дубае к 2020 г. Тогда же свой проект по разработке летающей машины представил стартап Kitty Hawk.

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