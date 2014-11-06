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Создатели вируса WannaCry получили более $42 тысяч от жертв взлома

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Создатели вируса WannaCry получили более $42 тысяч от жертв взлома
Создатели вируса WannaCry получили более $42 тысяч от жертв взлома

На счета создателей вируса-вымогателя WannaCry поступило более $42 тысяч, сообщает The Guardian. По данным Европола, от кибератаки пострадали более 200 тысяч пользователей в 150 странах.

Создатели вируса, который блокирует доступ к файлам на компьютере, требуют от жертв $300 в биткоинах. По данным The Guardian, требования хакеров выполнили более 100 человек. Издание отмечает, что их число может вырасти, поскольку вредоносная программа угрожает через три дня удвоить «сумму выкупа», а если оплата не поступит в течение семи дней — удалить все файлы с компьютера.

По данным The Times, деньги до сих пор не были сняты с трёх биткоин-счетов, которые отслеживают правоохранительные органы. Европол (полицейская служба Евросоюза) проводит международное расследование инцидента, в нём участвуют правоохранительные органы и специалисты по кибербезопасности со всего мира.

По версии следствия, за атакой стоит группа преступников, а не какие-либо государственные структуры. Правоохранительные органы отследили количество и сумму платежей, однако протокол криптовалюты не позволяет идентифицировать получателей средств, указывает The Times.

Вирус-вымогатель под названием WannaCry стал активно распространяться по всему миру 12 мая 2017 года. В России он заразил компьютерные сети МВД, «Мегафона», РЖД и других организаций. Также кибератаке подверглись учреждения здравоохранения Великобритании и телеком-компании Испании.

13 мая специалист компании Proofpoint Дэриен Хасс и автор блога MalwareTech смогли приостановить распространение вируса. Они обнаружили, что WannaCry обращается к бессмысленному доменному имени, и зарегистрировали этот адрес. Однако позднее создатели вредоносной программы выпустили новую версию вируса, которая уже не обращается к данному доменному имени.

Источник - vc.ru
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