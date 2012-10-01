Стартап спортивных ставок WinView привлек $12 млн

В то время как два больших спортивных фэнтези-сайта (DraftKings и FanDuel) объединяются, чтобы укрепиться на рынке, стартап с немного иным подходом к спортивным ставкам привлек несколько новых инвесторов.
Стартап WinView, который дает возможность пользователям делать бесплатные ставки на спортивные события в режиме реального времени, объявили о привлечении $12 млн в новом раунде финансирования.
Инвесторами являются Graham Holdings (бывший владелец The Washington Post), Discovery Communications, Тед Леонсис (владелец Washington Wizards и Washington Capitals) и LionTree (инвестиционный бутик)
Новые инвесторы предоставляют полную поддержку WinView, поскольку компания продвигает совершенно иной способ для любителей делать ставки на спортивные события. Благодаря приложению компании для устройств Apple и Android пользователи могут делать прогнозы на события в реальном времени и выигрывать денежные призы.
Пока что WinView предлагает возможность прогнозировать события в NFL, NBA и MLB.
Том Роджерс (бывший руководитель TiVo, а ныне председатель WinView) поведал что компания предлагает новый способ для любителей спорта участвовать в играх в реальном времени. Он также рассказал, что компания может предложить утешение для вещателей, таких как канал ESPN, у которого виден явный отток зрителей.
"Опыт просмотра прямых спортивных трансляций должен быть изменен, это должно стать более интерактивным и социальным явлением. Один из способов такого интерактива - мобильное устройство."
На сегодняшний день в приложении около 130 000 пользователей. Рекламные расходы WinView, в основном, это ролики YouTube, Facebook и Instagram.
Перевод специально для mmgp.ru