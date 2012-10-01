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Стартап спортивных ставок WinView привлек $12 млн

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#1
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Стартап спортивных ставок WinView привлек $12 млн

В то время как два больших спортивных фэнтези-сайта (DraftKings и FanDuel) объединяются, чтобы укрепиться на рынке, стартап с немного иным подходом к спортивным ставкам привлек несколько новых инвесторов.

Стартап WinView, который дает возможность пользователям делать бесплатные ставки на спортивные события в режиме реального времени, объявили о привлечении $12 млн в новом раунде финансирования.

Инвесторами являются Graham Holdings (бывший владелец The Washington Post), Discovery Communications, Тед Леонсис (владелец Washington Wizards и Washington Capitals) и LionTree (инвестиционный бутик)

Новые инвесторы предоставляют полную поддержку WinView, поскольку компания продвигает совершенно иной способ для любителей делать ставки на спортивные события. Благодаря приложению компании для устройств Apple и Android пользователи могут делать прогнозы на события в реальном времени и выигрывать денежные призы.

Пока что WinView предлагает возможность прогнозировать события в NFL, NBA и MLB.

Том Роджерс (бывший руководитель TiVo, а ныне председатель WinView) поведал что компания предлагает новый способ для любителей спорта участвовать в играх в реальном времени. Он также рассказал, что компания может предложить утешение для вещателей, таких как канал ESPN, у которого виден явный отток зрителей.

"Опыт просмотра прямых спортивных трансляций должен быть изменен, это должно стать более интерактивным и социальным явлением. Один из способов такого интерактива - мобильное устройство."

На сегодняшний день в приложении около 130 000 пользователей. Рекламные расходы WinView, в основном, это ролики YouTube, Facebook и Instagram.








Перевод специально для mmgp.ru
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Последний раз редактировалось forfor; Сегодня в 10:29.
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