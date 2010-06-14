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WMID 118693287885 - принимаю лимиты доверия

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Обсуждение высокодоходных кредитных инструментов, основанных на приеме лимитов доверия Webmoney. До ~10% чистой прибыли в месяц. Все, что выше - под большим вопросом!
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Провожу конкурсы на MMGP
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Имя: Олег
Пол: Мужской
Возраст: 37
Адрес: Украина, Мариуполь
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 18,795
Благодарностей: 16,236
Записей в блоге: 54
УГ: 10
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награды Волшебный горшочек 
WMID 118693287885 - принимаю лимиты доверия
Информация взята из DEPT-Сервиса для ознакомления и обсуждения



WMID 145766660296 Alexey Petrov

BL: 459 (текущий:)

TL: 790 (текущий: )

Претензии / Отзывы / Иски:
Персональный аттестат

Сумма: 100.00 - 5000.00 WMZ
Срок: 30 - 365 дней
Ставка: 0.1670 % в день
Порядок возврата: в конце срока

Цель: Оборотные средства. Принимаю лимиты доверия по ставке до 5%/мес - в основном, на длительный срок (до 120 дней). В июле 2017 погашу все лимиты доверия с продажи недвижимости (дом будет сдан в эксплуатацию во 2-м квартале 2017). Выплатил кредитов 161000 WMZ на бирже и по лимитам доверия за 8 лет. Ранее сам активно выдавал займы по лимитам доверия: за всё время на 109000 WMZ (сейчас уже все возвращены). Телефон: +7 9265264432 (в т.ч. Whatsapp) , Skype: alexeypetrow , email: artus@mail.ru , https://moikrug.ru/petrovaleksey , https://vk.com/alexey.petrow


после первой регистрации прошло: ~ 10 лет и 5 месяцев

Другие WM-идентификаторы: WMID 573492777218

текущий объем долга: 11073.53 WMZ и 0.00 WMС


Web-сайт: http://tecdoc-module.com

Контактная информация
Мобильный телефон: 79265264432
E-mail: alexey.petrow@gmail.com
ICQ UIN: 81207702


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