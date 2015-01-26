realnotstory



Имя: Сергей Пол: Мужской Адрес: Кемерово Инвестирую в: Форекс Регистрация: 07.09.2016 Сообщений: 995 Благодарностей: 250 УГ: 40 Записей в FX-блоге: 130 Подписок: 2 КП: 0.129 подарки

Как защитить трейдинг от влияния эмоций?



В торговой реальности, эмоциональное отношение к цене, ассоциирует ее изменения с «дорогой» и «дешевой», полученная прибыль подвержена эмоциональной мере – «фиксирую, потому что хватит», убыток вызывает желание «пересидеть», эмоции заставляют отменять стопы (защитные приказы).



Таким образом, эмоции есть суть вредная штука, мешающая соблюдать торговую дисциплину, исполняя сигналы индикаторов торговой системы на вход и выход.







Как бороться с эмоциями?



Синдром «дорого, дешево» - лечится закрытым терминалом, почти на всем протяжении рабочего таймфрейма. Оставьте себе пару-тройку минут, чтобы заглянуть в него, проверяя наличие сигнала торговой системы и бегите сразу от Метатрейдера, как от взгляда медузы Горгоны.



Слежение в терминале за каждым тиком, изматывает эмоционально, выберете рабочий таймфрейм такой протяженностью по времени, чтобы к следующем открытию, вы успевали забыть негатив предыдущего взора и успокоится. Выбирайте по принципу - чем больше таймфрейм, тем лучше и ни в коем случае, если вы новичок, не торгуйте краткосрочные стратегии.



Желание пересидеть просадку, возникает по нескольким причинам, в том числе наблюдая за реальной цифрой текущего минуса на счету. Убирайте с рабочего пространства Метатрейдера, окно терминала, с отображением цифры текущих средств, помните – главное следовать стратегии, а не наблюдать минусы и плюсы счета



Один знакомый скальпер рассказывал мне, что прибегает к помощи нейролингвистического программирования. Психологической накачки ему хватало на целый день, чтобы пережить убытки, разумно увеличивать и уменьшать лотность и даже усредняться. От себя могу сказать, что у него была сложная стратегия торговли по стакану цен, где многое зависело от «относительного восприятия» выставленных, общих объемов, отложенных ордеров. У меня не получилось постигнуть НЛП, если вам доступны методики и приемы психологической подготовки перед торгами, к ним смело можно прибегнуть.







Идеальным вариантом избежать эмоциональной нагрузки, является использование робота или торговля по чужим сигналам. Мы не будем обсуждать прибыльность и финансовую целесообразность этого аспекта торговли (я сам скептически к нему отношусь), исполнения сигналов «чужих» сигналов, словно снимает с вас ответственность за результат и промахи. Очевидно тут играет роль «сила Веры», что кодер, писавший робота, или трейдер, посылающий сигнал, владелец собственного грааля, который вам поможет заработать.



Специфический вариант касается использования чужих средств. Наши брокеры позволяют легально, без последствий, сливать их в ПАММах. За небольшую сумму средств, открыв «счет управляющего», ваша торговля заставит вас не переживать о сливе, потому что перед сознанием откроются другие задачи: как завлечь инвестора, как показать «красивый результат» и т.д. Минус на счете не будет ни отвлекать вас ни беспокоить.



Подводя итог, могу сказать, что основная мысль этой статьи –правильный самообман (не контроль). Насколько вам будут мешать или помогать эмоции в торговле – зависит вашего настроя. Маленькие хитрости и приемы, позволяющие отвлечь от торгового процесса, сохранят от лишних эмоциональных переживаний.



Если кто-нибудь из вас, знает «фишки», по психологии, помогающие избежать негативных эмоциональных последствий трейдинга – делитесь. Мы все «в одной лодке», добиваемся разными путями возможности преуспеть в трейдинге, нас ждут впереди бесконечные «переборы» торговых систем. Депозиту, итак «достанется» от экспериментов, пусть тогда мы хоть избежим потерь «по собственной вине».



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Автор: realnotstory

Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru Эмоции опасны тем, что вызывают ассоциации. В детстве это помогало себя занять игрой, воображение рисовало то, что сейчас рисуют компьютерные игры – игровой мир.В торговой реальности, эмоциональное отношение к цене, ассоциирует ее изменения с «дорогой» и «дешевой», полученная прибыль подвержена эмоциональной мере – «фиксирую, потому что хватит», убыток вызывает желание «пересидеть», эмоции заставляют отменять стопы (защитные приказы).Таким образом, эмоции есть суть вредная штука, мешающая соблюдать торговую дисциплину, исполняя сигналы индикаторов торговой системы на вход и выход.Синдром «дорого, дешево» - лечится закрытым терминалом, почти на всем протяжении рабочего таймфрейма. Оставьте себе пару-тройку минут, чтобы заглянуть в него, проверяя наличие сигнала торговой системы и бегите сразу от Метатрейдера, как от взгляда медузы Горгоны.Слежение в терминале за каждым тиком, изматывает эмоционально, выберете рабочий таймфрейм такой протяженностью по времени, чтобы к следующем открытию, вы успевали забыть негатив предыдущего взора и успокоится.Желание пересидеть просадку, возникает по нескольким причинам, в том числе наблюдая за реальной цифрой текущего минуса на счету., помните – главное следовать стратегии, а не наблюдать минусы и плюсы счетаОдин знакомый скальпер рассказывал мне, что прибегает к помощи нейролингвистического программирования. Психологической накачки ему хватало на целый день, чтобы пережить убытки, разумно увеличивать и уменьшать лотность и даже усредняться. От себя могу сказать, что у него была сложная стратегия торговли по стакану цен, где многое зависело от «относительного восприятия» выставленных, общих объемов, отложенных ордеров. У меня не получилось постигнуть НЛП, если вам доступныМы не будем обсуждать прибыльность и финансовую целесообразность этого аспекта торговли (я сам скептически к нему отношусь), исполнения сигналов «чужих» сигналов, словно снимает с вас ответственность за результат и промахи. Очевидно тут играет роль «сила Веры», что кодер, писавший робота, или трейдер, посылающий сигнал, владелец собственного грааля, который вам поможет заработать.Специфический вариант касается использования чужих средств. Наши брокеры позволяют легально, без последствий, сливать их в ПАММах. За небольшую сумму средств, открыв «счет управляющего», ваша торговля заставит вас не переживать о сливе, потому что перед сознанием откроются другие задачи: как завлечь инвестора, как показать «красивый результат» и т.д. Минус на счете не будет ни отвлекать вас ни беспокоить.Подводя итог, могу сказать, что основная мысль этой статьи –правильный самообман (не контроль). Насколько вам будут мешать или помогать эмоции в торговле – зависит вашего настроя. Маленькие хитрости и приемы, позволяющие отвлечь от торгового процесса, сохранят от лишних эмоциональных переживаний.Если кто-нибудь из вас, знает «фишки», по психологии, помогающие избежать негативных эмоциональных последствий трейдинга – делитесь. Мы все «в одной лодке», добиваемся разными путями возможности преуспеть в трейдинге, нас ждут впереди бесконечные «переборы» торговых систем. Депозиту, итак «достанется» от экспериментов, пусть тогда мы хоть избежим потерь «по собственной вине».__________________________________________Автор: realnotstoryАвторские права на статью принадлежат mmgp.ru

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