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Акции Nvidia выросли на +11% и побили рекордные максимумы

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Старый Сегодня, 02:51
#1
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Акции Nvidia выросли на +11% и побили рекордные максимумы



Акции Nvidia (NVDA) выросли на 11% после выхода первого квартального отчета, показавшего, что чистая прибыль компании выросла более, чем в два раза. Хотя цена акций итак уже достигла самых смелых ожиданий относительно их роста.

Nvidia продолжает доказывать, что это компания будущего. Потенциал компании видно хотя бы по тому, какая большая капитализация технологий компании.

Акции Nvidia Corp. установили рекордные максимумы вторую сессию подряд в четверг, после того, как был представлен новый новый чип для обработки данных, как его назвал главный исполнительный директор Дженсен Хуан, "самый дорогой компьютерный проект в мире, который когда-либо существовал".

На конференции GPU Technology в среду Хуан продемонстрировал новый процессор для Tesla Volta, последняя предложенная технология для быстрой обработки данных от Nvidia. В бюджет данной технологии было заложено 3 миллиарда долларов. Теперь вы понимаете, почему эта технология была названа самым дорогим компьютером, когда-либо созданным.





Представленная Tesla Volta была одним из самых ярких событий на конференции, чем Nvidia доказала свой рост подобно компании Silicon Valley, ставшей лидером в области искусственного интеллекта. Хуан также объявил о новом партнерстве с одним из крупнейших в мире производителей автомобилей Toyota Motor Corp.

После конференции и ежеквартального отчета акции компании Nvidia закрывались на рекордно высоком уровне, совершив значительный прирост за все время, чем увеличила капитализацию компании до 75 миллиардов долларов.

За прошедший год акции компании Nvidia прибавили в общей сложности +250%. В то время как индекс S&P500 увеличился лишь на 16%.

RBC Capital Markets повысила ожидаемые цели по Nvidia со 138 до $150 за акцию днем в четверг, благодаря повысившемуся доверию к компании в свете последних событий.

В своей сессии с аналитиками Nvidia спрогнозировала рост рынка для своих серверных чипов до $ 30 млрд к 2020 году, что говорит о том, что компания располагает широкими возможностями.


Переведено специально для MMGP.ru
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сдается подпись. дорого
Последний раз редактировалось sunmistik; Сегодня в 03:07.
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